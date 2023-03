Protivládni demonštranti v Izraeli si vytvárajú vlastné hliadky

Jeruzalem 30. marca (TASR) - Po sérii násilných incidentov namierených proti demonštrantom, ktorí nesúhlasia s plánmi izraelskej vlády na revíziu súdnictva, sa v Izraeli začali vytvárať hliadky civilnej obrany.



Ako vo štvrtok objasnil denník The Times of Israel (TOI), dobrovoľníci sa začali organizovať v utorok prostredníctvom skupiny vytvorenej v aplikácii WhatsApp. Ich cieľom je "založiť skupinu odhodlaných ľudí, ktorí sa môžu dostať ku konfliktným miestam na demonštráciách a zabrániť násiliu." TOI dodal, že v stredu bolo v skupine už 500 ľudí.



Jeden z jej členov na sociálnych sieťach vysvetlil, že ich iniciatíva je reakciou na dohodu premiéra Benjamina Netanjahua s ministrom národnej bezpečnosti Itamarom Ben-Gvirom o urýchlení plánov na vytvorenie Národnej gardy.



Za projektom nazvaným občianska polícia je 14-ročný chlapec a 20-ročný mladík. Tínedžer vysvetlil, že aj on sám bol v pondelok počas demonštrácie vystavený fyzickému útoku.



"Cieľom je vytvoriť ďalšiu líniu obrany pre protestujúcich," povedal tínedžer pre spravodajský portál Walla.



Dodal, že ochranu potrebujú ľudia najmä vtedy, keď sú mimo malých miest a kibucov, lebo tam dochádza k incidentom najčastejšie. Zdôraznil, že cieľom je zabrániť akémukoľvek násiliu. "Nechceme ublížiť druhej strane ani ju ohroziť," objasnil.



TOI pripomenul prípad z pondelka, keď krajne pravicoví aktivisti, podporujúci vládnu reformu justície, zablokovali križovatky pri vstupoch do kibucov Ejn Charod a susedného Tel Josef v severnom Izraeli, pálili pneumatiky, hádzali kamene do prechádzajúcich vozidiel a opľúvali obyvateľov kibucov a nadávali im, informoval denník Haarec.



V nedeľu zasa provládni demonštranti v Jeruzaleme zaútočili na demonštrantov, ktorí boli proti revízii súdnictva. Ich útokom museli čeliť aj okoloidúci arabského pôvodu, novinári i policajti.