Protivládny protest v Moldavsku vyvolal obavy z nepokojov

Kišiňov 28. februára (TASR) - Protivládny protest v moldavskom hlavnom meste Kišiňov v utorok vyvolal obavy z ďalších nepokojov. Tisíce demonštrantov požadovalo, aby nová prozápadná vláda Moldavska úplne dotovala zimné účty občanov za energie a aby "nezaťahovala krajinu do vojny". TASR informuje podľa agentúry AP.



Protest v Kišiňove organizovala skupina Hnutie za ľudí a podporujú ju členovia proruskej strany Šor. V 101-člennom parlamente má šesť kresiel.



Demonštranti vyzývali prezidentku Maiu Sanduovú, aby odstúpila. Skandovali "Preč s Maiou Sanduovou!", "Preč s diktatúrou!"



Desiatky autobusov priviezli protestujúcich z celej krajiny a dočasne spôsobili dopravné zápchy, pretože stovky policajtov kontrolovali vozidlá vchádzajúce do metropoly Kišiňov.



Líder strany Šor, oligarcha Ilan Šor žijúci v exile, obvinil políciu zo snahy "prekaziť pokojné zhromaždenie".



"Boj proti vlastnému ľudu je to, k čomu sa nakoniec uchyľujú tyrani, a je to začiatok ich pádu," uviedol v utorok. Šor je na sankčnom zozname amerického ministerstva zahraničných vecí ako osoba pracujúca pre ruské záujmy.



Ide o druhé protivládne zhromaždenie v Kišiňove za posledné dva týždne. Prezidentka Sanduová 13. februára naznačila, že Moskva má údajne plán na zvrhnutie moldavskej vlády, aby "bolo Moldavsko k dispozícii Rusku", a aby zvrátilo jeho proeurópske smerovanie. Rusko prezidentkino tvrdenie rázne odmietlo.



Strana Šor tiež iniciovala sériu protivládnych protestov, ktoré vlani na jeseň otriasali Moldavskom - od vlaňajšieho júna kandidátom na členstvo v EÚ. Krajina zápasí s akútnou energetickou krízou, pretože Moskva dramaticky znížila dodávky zemného plynu.



Približne v tom čase moldavská vláda požiadala ústavný súd, aby vyhlásil stranu Šor za ilegálnu. Moldavská protikorupčná prokuratúra vyjadrila obvinenie, že protesty boli čiastočne financované ruskými peniazmi.



Moldavská spravodajská a bezpečnostná služba SIS v utorok oznámila, že vyhostila dvoch cudzích občanov prichytených pri "podvratných činoch". Dvojica aktívne monitorovala a dokumentovala sociálne a politické dianie v Moldavsku, vrátane protestov, ktoré "v metropole organizovali určité politické sily".