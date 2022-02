Protivojnoví aktivisti napriek zatýkaniu opäť vyšli do ulíc Ruska

Moskva 27. februára (TASR) - Ruskí protivojnoví aktivisti vyšli aj v nedeľu do ulíc od Moskvy po Sibír na protest proti invázii Ruska na Ukrajinu napriek každodennému zatýkaniu stoviek demonštrantov. Informovala o tom agentúra AFP.



Demonštranti sa schádzali na protestných zhromaždeniach či pochodovali centrami miest, skandujúc "Nie vojne!" v čase, keď ruský prezident Vladimir Putin nariadil uvedenie jadrových síl do stavu pohotovosti.



Protesty proti invázii na Ukrajinu sa v Rusku začali vo štvrtok a odvtedy pokračovali každým dňom aj napriek tomu, že ruská polícia pohotovo zakročila voči takýmto zhromaždeniam a začala zatýkať ich účastníkov.



Nedeľňajšie protesty sa zdali menšie než tie, ktoré sa konali vo štvrtok, v prvý deň ruského útoku na Ukrajine, keď sa v Moskve a Petrohrade zišli tisíce ľudí. Ich skutočný rozsah však bolo ťažké posúdiť, konštatuje AFP.



V Petrohrade, kde sa v centre mesta zhromaždili desiatky ľudí, polícia v plnej výstroji v nedeľu zadržiavala jedného demonštranta za druhým a niektorých z nich ťahala do policajných dodávok, hoci demonštrácia bola pokojná a nedošlo k žiadnym násilným incidentom.



Podľa ľudskoprávnej skupiny OVD-Info, ktorá sleduje politicky motivované zatýkanie, polícia do nedeľného popoludnia kvôli účasti na protivojnových demonštráciách zadržala v ten deň najmenej 356 Rusov v 32 mestách, píše AFP.