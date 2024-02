Protivojnovo ladení duchovní žiadajú aby rodine vydali telo Navaľného

Moskva/Londýn 22. februára (TASR) - Odporcovia vojny z radov kňazov ruskej pravoslávnej cirkvi spustili petíciu, ktorou ruské vedenie žiadajú, aby telo opozičného politika Alexeja Navaľného bolo vydané jeho rodine na poslednú rozlúčku a pochovanie.



Ako informovala britská stanica BBC, petícia bola zverejnená v stredu na portáli Pokoj všetkým a má už takmer 300 podpisov – kňazov i laikov.



"Žiadame vás, aby ste telo Alexeja Navaľného vydali rodine, aby sa s ním jeho matka, ostatní členovia rodiny a podobne zmýšľajúci ľudia mohli rozlúčiť a po kresťansky ho pochovať. Nie je to len ich želanie a zákonné právo, ale je to aj povinnosť voči Bohu a voči zosnulému," píše sa v petícii.



Navaľnyj bol nielen opozičným politikom, ale aj veriacim, pravoslávnym kresťanom, pripomínajú signatári výzvy.



Upozorňujú, že odmietnutie vydať telo Alexeja Navaľného jeho rodine bude vnímané ako prejav bezohľadnosti a neľudskosti a mohlo by viesť k ešte väčšiemu napätiu v spoločnosti.



Petícia sa končí výzvou: "Nebuďte ukrutnejší ako Pilát. Urobte správne rozhodnutie."



Portál Pokoj všetkým sa venuje podpore tých duchovných ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorí boli alebo sú prenasledovaní pre svoje protivojnové postavenie, pripomína podľa BBC spravodajský web Novaja gazeta. Pred piatimi dňami bola na tomto webe strímovaná zádušná omša za Alexeja Navaľného.



Podľa rôznych dohadov je telo Alexeja Navaľného v márnici v meste Salechard, ktoré je najbližším väčším mesto k obci Charp, kde sa nachádza väzenský tábor Polárny vlk, v ktorom Navaľnyj podľa úradov zomrel minulý piatok.



BBC dodáva, že aj v Salecharde sa opäť objavil improvizovaný pomníček s Navaľného fotografiou, kam ľudia prinášajú kvety a zapaľujú sviečky. V stredu boli odtiaľ všetky predmety odnesené a v okolí hliadkovali dvaja príslušníci ruskej Národnej gardy.



Matka Alexeja Navaľného podala na súde v Salecharde žalobu pre "nečinnosť Vyšetrovacieho výboru vo veci odovzdania Alexejovho tela". Pojednávanie sa bude konať za zatvorenými dverami a stanovili ho až na 4. marca.



V utorok Navaľného matka zverejnila video, v ktorom vyzýva priamo ruského prezidenta Vladimira Putina, aby jej umožnil "vidieť syna".



Kritik Kremľa Navaľnyj zomrel podľa ruskej väzenskej služby v piatok 16. februára v odľahlej trestaneckej kolónii na Sibíri.



Navaľného zadržali a vzali do väzby v januári 2021 - v deň jeho návratu návrate z Nemecka, kde sa zotavoval po otrave nervovoparalytickou látkou novičok. Z pokusu o otrávenie obvinil Kremeľ, ten to poprel. Príčina Navaľného smrti je stále nejasná.