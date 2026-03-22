< sekcia Zahraničie
Protivzdušná obrana SAE zachytila rakety a drony vypálené z Iránu
Irán obviňuje štáty Perzského zálivu z toho, že umožňujú americkým silám uskutočňovať útoky z ich územia. Štáty Perzského zálivu tieto obvinenia opakovane popreli.
Autor TASR
Dubaj 22. marca (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) oznámili, že ich protivzdušná obrana v nedeľu odrazila iránske raketové a dronové útoky. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Protivzdušná obrana SAE v súčasnosti reaguje na hrozby v podobe prilietajúcich rakiet a dronov z Iránu,“ uviedlo ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení a vysvetlilo, že „zvuky, ktoré je počuť, sú dôsledkom zásahov systémov protivzdušnej obrany pri zachytávaní“ projektilov.
SAE sa v sobotu pripojili k ďalším 21 krajinám, ktoré chcú prispieť k snahám zaistiť bezpečný prejazd cez Hormuzský prieliv.
Táto skupina, zložená prevažne z európskych krajín, odsúdila „nedávne útoky Iránu na neozbrojené obchodné lode v Perzskom zálive, útoky na civilnú infraštruktúru vrátane ropných a plynových zariadení faktické uzavretie Hormuzského prielivu iránskymi silami“.
Blokáda Hormuzského prielivu zo strany Iránu, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu, a početné útoky na ropnú a plynárenskú infraštruktúru na Blízkom východe spôsobili prudký nárast cien energií.
