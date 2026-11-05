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Protivzdušná obrana zachytila raketu vystrelenú na Medinu
Húsíovia opakovane uviedli, že vo svojej pokračujúcej operácii proti Saudskej Arábii nebudú útočiť na posvätné mestá Mekka a Medina.
Autor TASR
Rijád 5. novembra (TASR) - Saudskou Arábiou vedená koalícia bojujúca proti jemenským povstalcom húsíom vo štvrtok uviedla, že skupina vypálila balistickú strelu na oblasť Mediny. Strelu sa podarilo zachytiť, pričom koalícia o tom informovala krátko po tom, ako saudskoarabská civilná obrana upozornila na možné nebezpečenstvo v oblasti neďaleko mesta Janbú, ktoré je dôležitým centrom pre vývoz ropy na pobreží Červeného mora. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
„Protivzdušná obrana zachytila a zničila balistickú raketu, ktorú teroristické milície húsíov odpálili smerom na oblasť Mediny,“ napísal hovorca koalície Turkí al-Málíkí na sieti X.
Húsíovia opakovane uviedli, že vo svojej pokračujúcej operácii proti Saudskej Arábii nebudú útočiť na posvätné mestá Mekka a Medina. V uplynulých mesiacoch svoje údery viackrát zamerali na prístavné mesto Janbú ležiace na západe tohto kráľovstva.
Janbú leží pri Červenom mori a je koncovým bodom ropovodu Východ - Západ, ktorý umožňuje Saudskej Arábii prepravovať ropu mimo blokovaného Hormuzského prielivu. Tento prístav a ropovod zohrávajú kľúčovú úlohu od vypuknutia vojny na Blízkom východe, keďže pomáhajú Saudskoarabskému kráľovstvu dodávať ropu a palivá na svetové trhy, informuje AFP.
„Protivzdušná obrana zachytila a zničila balistickú raketu, ktorú teroristické milície húsíov odpálili smerom na oblasť Mediny,“ napísal hovorca koalície Turkí al-Málíkí na sieti X.
Húsíovia opakovane uviedli, že vo svojej pokračujúcej operácii proti Saudskej Arábii nebudú útočiť na posvätné mestá Mekka a Medina. V uplynulých mesiacoch svoje údery viackrát zamerali na prístavné mesto Janbú ležiace na západe tohto kráľovstva.
Janbú leží pri Červenom mori a je koncovým bodom ropovodu Východ - Západ, ktorý umožňuje Saudskej Arábii prepravovať ropu mimo blokovaného Hormuzského prielivu. Tento prístav a ropovod zohrávajú kľúčovú úlohu od vypuknutia vojny na Blízkom východe, keďže pomáhajú Saudskoarabskému kráľovstvu dodávať ropu a palivá na svetové trhy, informuje AFP.