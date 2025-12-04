< sekcia Zahraničie
Protivzdušná obrana zneškodnila dron letiaci smerom na Moskvu
BBC doplnila, že v noci na štvrtok úrady vo viacerých ruských regiónoch vydali varovanie pre hrozbu útokov.
Moskva 4. decembra (TASR) - Ruské jednotky protivzdušnej obrany v noci na štvrtok zostrelili dron smerujúci k Moskve. Podľa britskej stanice BBC o tom informoval primátor mesta Sergej Sobianin, ktorý nešpecifikoval, kde presne dron havaroval a či má jeho pád nejaké následky, píše TASR.
BBC doplnila, že v noci na štvrtok úrady vo viacerých ruských regiónoch vydali varovanie pre hrozbu útokov dronmi. Na sociálnych sieťach a na kontách ruských blogerov píšucich o vojne na Ukrajine sa objavili správy o výbuchoch v mestách Oriol a Stavropoľ.
Varovanie bolo vydané aj vo viacerých severokaukazských republikách - v Čečensku, Kabardino-Balkarsku a Dagestane, ale aj v Čuvašskej republike a v Tulskej, Lipeckej, Riazanskej, Kalužskej a Ivanovskej oblasti.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci na štvrtok jednotky protivzdušnej obrany zostrelili 76 ukrajinských dronov nad 12 ruskými regiónmi, anektovaným Krymom a Čiernym morom.
Gubernátor Stavropoľského kraja Vladimir Vladimirov informoval, že drony zaútočili aj na nešpecifikované „ciele“ v meste Nevinnomyssk.
Ukrajinské telegramové kanály v tejto súvislosti špekulujú, že terčom útoku mohol byť opäť chemický závod Nevinnomyssk Azot, ktorý okrem iného vyrába aj komponenty pre výbušniny. V minulosti bol jeho areál terčom niekoľkých útokov. Oficiálne potvrdenie útoku na Nevinnomyssk Azot nie je k dispozícii.
