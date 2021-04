Protokolárne faux pas tureckej strany voči šéfke EK vyvolalo kritiku

Brusel 7. apríla (TASR) - Diplomatické faux pas z Ankary, keď šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas utorňajšieho prijatia u tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zostala bez kresla na sedenie, pričom predsedu Európskej rady Charlesa Michela usadili po Erdoganovej pravici, vyvolala v Bruseli kontroverzie. Uviedla to v stredu tlačová agentúra AFP.



Prvé stretnutie dvoch najvyšších predstaviteľov EÚ s Erdoganom po približne roku malo za cieľ prispieť k zmierneniu napätia vo vzťahoch medzi Bruselom a Ankarou.



Videozáznam z utorňajšieho prijatia v prezidentskom paláci v Ankare ukázal, že šéfka eurokomisie bola zaskočená situáciou, keď sa turecký prezident a predseda Európskej rady usadili na kreslá pod svoje vlajky, pričom ona zostala nerozhodne stáť. Svojim "ehm" upozornila na skutočnosť, že nie si je istá, kam má ísť, až kým jej hostitelia neponúkli miesto na pohovke, trochu ďalej od svojich kolegov, naproti protokolárne nižšie postavenému tureckému ministrovi zahraničných vecí Mevlütovi Čavušoglovi.



V Bruseli táto situácia, médiami označovaná ako "sofagate" (sofa = pohovka), vyvolala pobúrenie v niektorých politických kruhoch. Aj preto, že von der Leyenová má rovnaký politický význam a postavenie ako Michel a v minulosti, pri oficiálnom stretnutí s Erdoganom, bývalí šéfovia EK a Európskej rady, obaja muži, mali zaistené rovnaké protokolárne postavenie.



Von der Leyenová a Michel počas pobytu v Ankare vyjadrili hlboké znepokojenie nad porušovaním ľudských práv v Turecku a ich návšteva, aj napriek jasným snahám o uvoľnenie napätia medzi oboma stranami, sa v EÚ stala aj terčom kritiky, pretože k nej došlo len dva týždne po tom, ako Turecko odstúpilo od Istanbulského dohovoru, ktorý je zameraný na predchádzanie násilia na ženách a domáceho násilia. To však šéfka exekutívy EÚ v Ankare nezabudla zdôrazniť. "Som hlboko znepokojená skutočnosťou, že Turecko odstúpilo od Istanbulského dohovoru. Ide o ochranu žien a ochranu detí pred násilím a v súčasnosti je to zjavne nesprávny signál," povedala po trojhodinových rokovaniach.



AFP uviedla, že faux pas tureckej strany mnohí v Bruseli vnímajú ako nenáležité pre prvú ženu, ktorá obsadila jednu z dvoch najdôležitejších funkcií EÚ.



"Najskôr vystúpia z Istanbulského dohovoru a potom nechávajú predsedníčku Európskej komisie bez kresla na oficiálnej návšteve. Hanebné," uviedla španielska poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Iratxe García Pérezová, ktorá je šéfkou politickej frakcie socialistov a demokratov. Holandská liberálna europoslankyňa Sophie in 't Veldová na Twitteri napísala, že nešlo o náhodu, ale "zámer" tureckej strany. Skritizovala aj Michela, že sa v tejto situácii nezastal von der Leyenovej. Nemecký europoslanec Sergey Lagodinsky zo skupiny Zelených uviedol, že "ehm" šéfky eurokomisie je nový výraz pre to, ako by vzťah EÚ s Tureckom nemal vyzerať.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)