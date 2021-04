Protokolista: Príbuzní princa Philipa nebudú mať na pohrebe uniformy

Londýn 17. apríla (TASR) - Účastníci sobotňajšieho pohrebu princa Philipa sa odklonia od tradície a na poslednú rozlúčku neprídu oblečení vo vojenských uniformách. Pre TASR to povedal William Hanson, britský odborník na etiketu a riaditeľ inštitútu The English Manner.



Túto informáciu pre TASR potvrdila aj spravodajkyňa televízie CNN venujúca sa téme britskej monarchie Victoria Arbiterová. Tá zároveň informovala, že išlo o rozhodnutie samotnej kráľovnej Alžbety II., ktorá tak podľa nej chce ukázať, že rodina drží pohromade, a zaistiť, aby sa pozornosť sústredila na jej zosnulého manžela.



Hanson však dodáva, že napriek tomu, že ide o tradíciu, takýto "dress code" bol porušený na viacerých kráľovských pohreboch - napríklad pri poslednej rozlúčke s princeznou Margaret, mladšou sestrou kráľovnej, v roku 2002.



Muži budú namiesto uniforiem oblečení vo formálnom odeve, ktorý bude podľa Hansona pozostávať z čierneho fraku, čiernej vesty a kravaty. Tí z nich, ktorým boli udelené vojenské medaily alebo iné vyznamenania, ich budú mať pripnuté na ľavej strane saka, približuje. Členky kráľovskej rodiny budú mať podľa neho na sebe čierne formálne šaty, čierne klobúky a topánky so zatvorenou špičkou.



Posledná rozlúčka s princom Philipom sa uskutoční v sobotu 17. apríla v areáli Windsorského hradu o 15.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Smútočná bohoslužba, na ktorej sa zúčastní len Philipova najbližšia rodina vrátane príbuzných z Nemecka a jeho osobný tajomník Archie Miller Bakewell, sa odohrá v tamojšej Kaplnke sv. Juraja.



V súlade so želaním samotného princa pôjde o kráľovský pohreb, nie o štátny. Usporiadenie a financovanie kráľovského pohrebu si - na rozdiel od štátneho - nevyžaduje súhlas parlamentu. Kráľovské pohreby sa zväčša organizujú pre dedičov trónu a členov kráľovskej rodiny s vysokými vojenskými hodnosťami, vysvetľuje britský denník The Sun.



Nárok na štátny pohreb majú zvyčajne len britskí panovníci, avšak tamojší parlament už v minulosti udelil niekoľko výnimiek. Najznámejšia bola udelená bývalému britskému premiérovi Winstonovi Churchillovi, informuje britská televízia ITV.