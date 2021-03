Prototyp vesmírnej lode SpaceX počas skúšobného letu havaroval

Washington 30. marca (TASR) - Prototyp vesmírnej lode Starship SN11 americkej spoločnosti SpaceX v utorok havaroval, uviedol na Twitteri šéf tejto firmy Elon Musk. Informovala o tom agentúra AFP.



"Krátko po začiatku pristávania sa stalo niečo významné. Zistíme, čo to bolo, po tom, ako v priebehu dneška preskúmame kúsky (vesmírnej lode)," priblížil Musk.



Skúšobný let sa odohral na základni Boca Chica v americkom štáte Texas za hmlistého počasia, napísala agentúra Reuters.



SN11 bola jedna zo série prototypov vesmírnych lodí, ktorých účelom je v budúcnosti dopraviť na Mesiac a dokonca aj na Mars ľudskú posádku a do 100 ton nákladu.



Predchádzajúce testy lodí SN8 a SN9 sa skončili výbuchom krátko po pristátí.