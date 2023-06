Proukrajinskí partizáni oznámili, že zajali dvoch ruských vojakov

Kyjev 4. júna (TASR) - Skupina proukrajinských ruských bojovníkov zapojených do nedávnych prienikov do ruskej Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou v nedeľu uviedla, že zajala dvoch ruských vojakov. Navrhla, že ich vymení za stretnutie s tamojším gubernátorom Viačeslavom Gladkovom, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Partizánska skupina Légia Slobody Ruska a Ruský dobrovoľnícky zbor ohlásili v uplynulých dňoch boje v Belgorodskej oblasti, zatiaľ čo sa Kyjev pripravuje na spustenie protiútoku na Ukrajine.



Reuters upozorňuje, že tieto informácie nedokázal nezávisle overiť.



Vo videu Légie Slobody Ruska zverejnenom na sociálnej sieti Telegram uvádza muž, ktorý sa identifikuje ako veliteľ Ruského dobrovoľníckeho zboru, že odovzdá Gladkovovi dvoch zajatcov, ak príde na stretnutie v obci Novaja Tavolžanka.



"Dnes do 17.00 máte možnosť komunikovať bez zbraní a vziať domov dvoch ruských občanov, obyčajných ľudí, ktorých ste poslali na porážku," uvádza sa v popise videa.



Gladkov neskôr na sociálnych sieťach informoval, že so stretnutím súhlasí a dodal, že v obci Novaja Tavolžanka prebiehajú boje proti skupine "ukrajinských sabotérov".



Ruské ministerstvo obrany neskôr informovalo, že sa mu skupinu podarilo rozbiť a jej bojovníkov zahnať naspäť na Ukrajinu.



Kyjev odmietol, že je priamo zapojený do cezhraničných útokov v Belgorodskej oblasti, no uviedol, že sú následkom ruskej invázie na Ukrajinu.



Gladkov skôr v nedeľu informoval, že v noci pokračovalo ostreľovanie Belgorodskej oblasti a že v sobotu večer v jeho dôsledku zahynuli dvaja ľudia. Zároveň oznámil, že z pohraničia boli evakuované stovky detí.