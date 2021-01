Provincia Che-pej sprísňuje v dôsledku novej vlny epidémie lockdown

Peking 9. januára (TASR) - Čína sprísnila v sobotu opatrenia týkajúce sa lockdownu v provincii Che-pej, kde približne pred týždňom začali prudko narastať prípady nákazy novým druhom koronavírusu. Píše o tom agentúra DPA s odvolaním sa na spravodajstvo štátnej televíznej stanice CCTV.



Počnúc 02.40 h SEČ boli až do odvolania zastavené všetky linky metra v provinciálnom hlavnom meste Š'-ťia-čuang. V rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu bola ešte v ten istý deň zastavená aj premávka mestských autobusov.



Od vypuknutia tejto novej lokálnej vlny pandémie 2. januára zaznamenali tamojšie orgány 347 prípadov koronavírusovej infekcie. Len v priebehu soboty registrovali zdravotníci 30 nových prípadov nákazy, z ktorých bolo 16 bezpríznakových.



Deň predtým boli obyvatelia severočínskeho Š'-ťia-čuangu i Sing-tchaja, mesta ležiaceho zhruba 125 kilometrov južne od provinčnej metropoly, vyzvaní, aby vycestovávali z miesta svojho bydliska len v nevyhnutných prípadoch.



Osobné automobily snažiace sa opustiť územie uvedených dvoch mestských prefektúr polícia zastavuje a zrušené boli aj diaľkové linky.



Sprísnili sa tiež predpisy v súvislosti so zdržiavaním sa ľudí v ich bytoch či domoch a navyše, všetkých 11 miliónov obyvateľov Š'-ťia-čuangu čaká aj hromadné testovanie.



Nové prípady nákazy vyvolávajú obavy v súvislosti s očakávaným húfnym cestovaním pred oslavami čínskeho lunárneho nového roka, pripadajúceho na 12. februára.



Pred týmto sviatkom sa dáva každý rok do pohybu v Číne niekoľko stoviek miliónov ľudí. Úrady už dávnejšie vyzvali migrujúcich pracovníkov a vládnych zamestnancov, aby tentoraz domov necestovali.



Prvé prípady nákazy vírusom SARS-CoV-2, ktorým sa podľa aktuálnych údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z 9. januára doteraz infikovalo na celom svete vyše 88,8 milióna ľudí a viac než 1,91 milióna infekcii podľahli, boli oficiálne hlásené koncom vlaňajška v stredočínskom meste Wu-chan.



Pomocou tvrdých opatrení sa Číne odvtedy postupne podarilo dostať pandémiu relatívne pod kontrolu.