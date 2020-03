Provincia Chu-pej nehlási už štvrtý deň po sebe nové prípady nákazy

Peking 29. marca (TASR) - V Číne pribudlo v sobotu 45 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o deväť menej ako deň predtým, a ďalších päť úmrtí na chorobu COVID-19, ktorú tento vírus spôsobuje. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v nedeľu Národnou zdravotníckou komisiou.



Zo 45 nových prípadov infekcie je 44 "dovezených", to znamená, že pozitívne testované boli osoby, ktoré sa vrátili do Číny zo zahraničia. V jednom prípade ide o lokálnu nákazu v provincii Che-nan.



Všetkých päť nových úmrtí bolo zaznamenaných v provincii Chu-pej, ktorá je epicentrom súčasnej pandémie a postupne ruší prísne karanténne opatrenia zavedené v januári.



Sobota bola zároveň štvrtým dňom po sebe, počas ktorého provincia Chu-pej nezaznamenala ani jeden nový potvrdený prípad nákazy.



Od vypuknutia pandémie koncom decembra 2019 zomrelo v pevninskej Číne na nový koronavírus 3295 ľudí.