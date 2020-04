Provincia na severozápade Číny sa bojí 2. vlny epidémie

Peking 22. apríla (TASR) - Región na severozápade Číny v blízkosti hraníc s Ruskom by sa mohol stať novým epicentrom výskytu prípadov infekčnej choroby COVID-19 spôsobovanej novým koronavírusom. V snahe zabrániť druhej vlne epidémie tamojšie úrady obyvateľom znovu nariadili, aby obmedzili pohyb mimo svojho domova.



Ako pripomenula agentúra AFP, Čína do značnej miery obmedzila šírenie nového koronavírusu, ale v krajine rastú obavy z možnej druhej vlny epidémie. Provincia Chej-lung-ťiang na severozápade Číny sa javí ako možné nové epicentrum nákazy.



V tomto regióne došlo k nárastu "importovaných" prípadov, a to väčšinou v radoch ľudí, ktorí sa vrátili do provincie z iných oblastí. Narastá však aj počet prípadov komunitného prenosu, čo už malo za následok prepustenie alebo potrestanie niekoľkých úradníkov a lekárov obvinených zo zodpovednosti za tento stav a z laxnosti.



V meste Charbin - v metropole provincie, kde sa nachádzajú dva nové klastre nákazy spájané s miestnymi nemocnicami - platí zákaz vstupu pre všetky osoby bez trvalého pobytu v meste. Do Charbinu majú zákaz vjazdu aj autá s inými ako miestnymi evidenčnými číslami.



Osoby prichádzajúce z iných regiónov Číny alebo zo zahraničia, musia absolvovať pobyt v karanténe.



V 10-miliónovom meste Charbin je pre každého povinná kontrola telesnej teploty a nosenie tvárových masiek. Od obyvateľov mesta sa tiež vyžaduje, aby si do mobilov stiahli QR kód, ktorým na požiadanie preukážu svoj zdravotný stav.



Nárast infikovaných v skupine ľudí, ktorí sa vrátili zo susedného Ruska, mal za následok opätovné uzavretie pozemnej hranice v pohraničnom meste Suej-fen-che.



Vedenie provincie Chej-lung-ťiang okrem toho ponúka finančné odmeny za pomoc pri chytaní ľudí, ktorí nelegálne prekračujú hranice do provincie.