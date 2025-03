Provládna milícia v Kongu pri útoku na dedinu zavraždila 35 ľudí

Goma 8. marca (TASR) - Provládne milície na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) vo štvrtok pri útoku na obec Tambi zabili minimálne 35 ľudí. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Provinciu Severné Kivu kontrolujú jednotky povstaleckého Hnutia 23. marca (M23) podporované susednou Rwandou. Podľa zdroja agentúry AFP pri útoku zahynulo minimálne 35 ľudí, iní svedkovia tvrdia, že to môže byť vyše 40. Obyvatelia sa do Tambi vrátili len prednedávnom, pričom z príbytkov ich vyhnali boje medzi M23 a konžskou armádou.



"Milícia Wazalendo (v svahilčine patrioti, pozn. TASR) napadla dedinu Tambi, kam sa akurát začali vracať jej obyvatelia. Spustili paľbu a civilistov zabili," tvrdí zdroj agentúry AFP. "Obete nahnali do kostola a potom ich zastrelili. Tých, ktorí boli na poliach, zabili tam," dodal.



Pri útoku zomrel aj starosta dediny a niektoré obete pre veľké popáleniny nebolo možné identifikovať.



Provládnu milíciu tvorí niekoľko skupín, ktoré spoločne s konžskou armádou bojujú proti povstalcom. Jej členovia, rovnako ako aj skupina M23, sú často obviňovaní z neľudských útokov na civilné obyvateľstvo.