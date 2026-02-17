< sekcia Zahraničie
Provládny Pochod mieru sa v Maďarsku uskutoční na štátny sviatok
Autor TASR
Budapešť 17. februára (TASR) - Maďarská Verejnoprávna nadácia občianskeho zomknutia (CÖF–CÖKA) zorganizuje 15. marca pri príležitosti štátneho sviatku výročia vypuknutia protihabsburskej revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848 – 1849 tradičný Pochod mieru na podporu vládnej strany Fidesz. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Maďarsko bráni svoju suverenitu, stojí na strane národnej vlády a mieru! Je čas opäť ukázať silu! Každý má svoje miesto v Pochode mieru!“ píše sa vo výzve občianskeho združenia.
Podľa servera sa ešte v nedeľu objavili správy, že organizátori zvažujú, či zorganizujú Pochod mieru v ten istý deň, keď mimoparlamentná opozičná strana strana TISZA organizuje vlastnú akciu. V utorok predseda nadácie László Csizmadia potvrdil, že Pochod mieru zorganizujú 15. marca.
„V narastajúcej vojnovej psychóze sme len krok od toho, aby bruselská byrokracia, v ktorej dominujú progresívne politické sily, poslala vojakov na Ukrajinu, a tým by tlačila Európu do priepasti,“ povedal Csizmadia. Poznamenal, že pochod má byť jasným odkazom Bruselu a Európe, že správnou cestou ide Maďarsko, že treba ísť touto cestou, a že Maďari sú za mier, chránia svojich mladých ľudí a vnúčatá.
Združenie CÖF-CÖKA pochody organizuje od roku 2012 a jeho cieľom je vyjadriť podporu vláde premiéra Viktora Orbána. Ostatný provládny pochod v Budapešti sa konal 23. októbra 2025. Podujatie bolo zorganizované pri príležitosti štátneho sviatku výročia protisovietskeho povstania z roku 1956. Jeho hlavným cieľom bolo vyslať svetu odkaz, že Maďarsko odmieta priamu účasť v konflikte na Ukrajine.
