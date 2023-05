Provojnoví nacionalisti idú do politiky. Chcú vraj zachrániť Rusko

Moskva 12. mája (TASR) - Provojnoví ruskí nacionalisti vedení Igorom Girkinom v piatok oznámili, že ich novozaložená skupina "Klub nahnevaných vlastencov" vstupuje do politiky, aby zachránila Rusko. Tomu totiž podľa nich hrozia nepokoje alebo dokonca zrútenie, dôvodom sú vojenské neúspechy vo vojne na Ukrajine. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Takmer 15 mesiacov odvtedy, čo ruský prezident Vladimir Putin poslal inváznych vojakov na Ukrajinu na "špeciálnu vojenskú operáciu", Moskva tvrdí, že ešte nedosiahla všetky svoje ciele. Jej vojaci sa pritom pripravujú na ukrajinskú protiofenzívu, ktorú podporujú Spojené štáty a Severoatlantická aliancia (NATO), píše Reuters.



Nacionalistická skupina "Klub nahnevaných vlastencov" uviedla, že vstupuje do politiky ako opozičná strana, a to bez akéhokoľvek oficiálneho či neoficiálneho pokynu Kremľa. Skupina však dodala, že Putina vníma ako skutočného garanta stability v novodobom Rusku. Klub vznikol 17. marca.



Igor Girkin (52), tiež známy ako Igor Strelkov, je zanietený nacionalista a bývalý príslušník ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorý v roku 2014 pomáhal Rusku anektovať Krymský polostrov od Ukrajiny a potom organizovať proruské milície na jej východe. Jeho meno sa od začiatku vojny pravidelne objavuje v médiách v rámci kritiky, ako Kremeľ vedie boje.



Vlani ho holandský súd v neprítomnosti odsúdil za vraždy, pretože sa podieľal na zostrelení dopravného lietadla nad Ukrajinou v roku 2014, keď zahynulo 298 pasažierov, väčšinou holandských, a členov posádky. Girkin podiel na tomto zločine odmieta.



Girkin vyhlásil, že jeho skupina dúfa, že zabráni rozpadu Ruska. "Rusko sa blíži k systematickej kríze, alebo ho už pohltila, pritom teplota v spoločnosti stúpa," povedal pre Reuters. "Sme na vrchole ťažkých vnútorných politických zmien katastrofického charakteru," povedal. "Všetky zdravé sily musia vytvoriť organizácie a zapojiť sa tak do politickej bitky, ktorá je nevyhnutná – a ktorá sa už začala."



V Putinovom Rusku pôsobia zúrivo nacionalistickí politici a blogeri, ktorí majú od začiatku vojny na Ukrajine čoraz viac úlohu kritikov vrchného velenia armády. Tí podľa nich zlyháva pre svoju neschopnosť, korupciu a dokonca zradu.



Kremeľ sa ku Girkinovmu kroku nevyjadril. Putin, ktorý sa podľa všeobecného očakávania bude uchádzať o znovuzvolenie v prezidentských voľbách v roku 2024, tvrdí, že špeciálna vojenská operácia na Ukrajine dosiahne všetky stanovené ciele.



Na otázku agentúry Reuters, či je taký naivný a myslí si, že môže ohlásiť takéto politické hnutie v Putinovom Rusku bez dovolenia Kremľa, Girkin odpovedal: "Dúfam, že ma neoznačíte za naivného človeka."



Novinárom povedal, že je jasné, že bitka o "postputinovskú" éru sa už vo vnútri ruskej elity začala. "Je jedno, aký kritický som voči Putinovi. Putin je v súčasnosti jedinou legitímnou postavou v Ruskej federácii," uviedol. Ak podľa neho Putina zbavia moci, "bude to znamenať kolaps Ruska".



Girkin neuznáva Ukrajinu ako nezávislý štát a tvrdí, že jej väčšina je súčasťou Ruska. Tento nacionalista hovorí, že Rusku hrozí porážka vo vojne, ak neodvolá vrchných veliteľov, zlodejov a neschopných ľudí a nezačne bojovať oveľa serióznejším spôsobom. Podľa neho víťazstvom pre Rusko bude iba to, ak dosiahne zlikvidovanie ukrajinskej štátnosti a ovládne mestá vrátane Kyjeva.



Povedal tiež, že skupina má málo peňazí a žiadnych veľkých finančných sponzorov a bola nútená zozbierať sa na toto oznámenie. Konalo sa za prísnych bezpečnostných opatrení v moskovskom hoteli zo sovietskej éry, postavenom pre olympijské hry v roku 1980.



Ďalšími lídrami skupiny sú Pavel Gubarev, Jurij Jevič a Michail Aksel.