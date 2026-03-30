Provojnový bloger Iľja Remeslo zostáva v psychiatrickej liečebni
Autor TASR
Moskva 30. marca (TASR) - Bývalý provojnový ruský bloger Iľja Remeslo (42) zostáva v psychiatrickej liečebni č. 3 Skvorcova-Stepanova v Petrohrade. Oznámil to cez víkend na svojom telegramovom kanáli právnik Sergej Badamšin. TASR o tom píše podľa ruského webu Fontanka.
„Rodina oznámila, že Iľja Borisovič pokračuje v liečbe a žiada o takt i diskrétnosť, aby nebol rušený,“ uvádza sa v telegramovom príspevku advokáta, ktorý sa venuje ochrane ľudských práv. Informačné oddelenie nemocnice potvrdilo novinárovi Fontanky, že v zariadení je stále registrovaný pacient s rovnakým menom.
V piatok sa totiž na ruských telegramových kanáloch objavili správy, že prokremeľský bloger Iľja Remeslo údajne opustil psychiatrickú kliniku. Dostal sa tam po náhlej zmene svojich príspevkov. Večer 17. marca zverejnil pre svojich 90.000 sledovateľov na Telegrame príspevok „Päť dôvodov, prečo som prestal podporovať Vladimira Putina“ a vojnu na Ukrajine označil za „slepú uličku“. Vyvolal tým rozhorčenie medzi provojnovými tzv. Z blogermi.
Ako bloger a právnik predtým dlhodobo podporoval vedenie krajiny a kritizoval opozíciu. V minulosti sa podieľal aj na udaniach proti nebohému opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému a jeho spolupracovníkom.
Novinár Alexandr Pľuščev, ktorý s Remeslom robil rozhovor 18. marca, uviedol, že prípadná hospitalizácia by mohla byť pre ruské úrady „efektívnym spôsobom riešenia (vzniknutej) krízy“. Dodal, že bloger pri rozhovore s ním pôsobil príčetne a nerozprával nezmysly.
Za éry Sovietskeho zväzu dochádzalo ku zneužívaniu psychiatrie na politické účely a disidenti - kritici režimu, aktivisti, veriaci či ľudia snažiaci sa emigrovať - boli často označovaní za psychicky chorých. Sovietsky režim vychádzal z predstavy, že odpor voči „socialistickému systému“ je znakom duševnej poruchy. V týchto tzv. špeciálnych nemocniciach boli podmienky podobné väzniciam a pacienti sa museli podrobiť nútenej liečbe vrátane užívania silných liekov.
