Provojnový Šaman spravil v klipe pomocou AI z disidentov zboristov
Šaman (vlastným menom Jaroslav Dronov) sa stal symbolom ruského vojnového nacionalizmu hitmi ako Ja russkij (Som Rus) alebo Vstanem (Povstaneme).
Autor TASR
Moskva 28. mája (TASR) - Ruský provojnový spevák Šaman vo štvrtok vydal nový videoklip, v ktorom pomocou deepfake videa generovaného umelou inteligenciou urobil z exilových kritikov Kremľa svojich zboristov. TASR o tom píše podľa ruského denníka The Moscow Times.
Videoklip k piesni „Matka Rusko“ sa začína odpoveďou Šamana na otázku, ktorú pôvodne vyslovil exilový youtuber Jurij Duď: „Čo je pre teba Rusko?“ Šaman sa pozrie do kamery a odpovie: „Pre mňa je Rusko matka, ktorú nemôžeš zradiť.“
Vo videu sa vzápätí štylizuje do pozície agenta tajných služieb, ktorý si v kancelárii prezerá spisy disidentov. Okrem raperov Morgenštern, Noize MC a Oxxxymiron sú medzi nimi aj exiloví novinári, politickí analytici a oligarchovia Michail Chodorkovskij a Oleg Tiňkov.
V jednom zo záberov klipu asi 20 disidentov na table animovanom umelou inteligenciou spieva refrén: „Matka Rusko, si v mojom srdci, si jediná, s tebou až do konca.“
V popise videa sú pomenovaní podľa kremeľskej oficiálnej terminológie ako „zahraniční agenti“, pretože sú údajne platení za to, aby škodili Rusku. „Ale v mojom hudobnom videu spievajú pre Rusko úplne zadarmo,“ píše Šaman.
Na záver poslednej scény sa na jeho čele objaví červená laserová bodka zameriavača ostreľovacej pušky.
Pre otvorenú podporu ruskej invázie na Ukrajinu mu Európska únia, Kanada a Austrália zakázali vstup na svoje územie. Zákaz EÚ prinútil YouTube a Spotify zrušiť spevákove oficiálne účty na svojich platformách.
Rusko zaviedlo oficiálny termín „zahraničný agent“ v roku 2012 a odvtedy ním označilo viac ako tisícku jednotlivcov, organizácií a spravodajských médií vrátane denníka The Moscow Times.
