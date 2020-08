Prozápadný líder dostal mandát zostaviť vládu v Severnom Macedónsku

Skopje 13. augusta (TASR) - Severomacedónsky prezident Stevo Pendarovski udelil vo štvrtok prozápadne orientovanému expremiérovi Zoranovi Zaevovi mandát na vytvorenie novej vlády po tom, ako blok jeho strany tesne vyhral parlamentné voľby z 15. júla.



"Budem viesť vládu, ktorá nezíde z cesty vedúcej k členstvu v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii," vyhlásil Zaev, citovaný tlačovou agentúrou Reuters.



Tento sociálnodemokratický líder, ktorý potreboval čas na zabezpečenie si podpory strán zastupujúcich albánsku menšinu v krajine, bude mať na zostavenie vlády 20 dní.



Zaev, ktorý viedol predchádzajúcu vládu od roku 2017, nasmeroval svoju krajinu k členstvu v Únii tým, že názov krajiny Macedónsko zmenil na Severné Macedónsko.



Tento krok vyriešil desaťročia dlhú patovú situáciu vo vzťahu s Gréckom, ktoré vnímalo názov Macedónsko ako nárok na svoju provinciu rovnakého znenia a blokovalo vstup svojho suseda do EÚ i NATO. Čerstvo premenované Severné Macedónsko prijali do Aliancie v tomto roku.



Parlament bol rozpustený vo februári, keď Zaev odstúpil po tom, ako EÚ odmietla stanoviť termín začiatku prístupových rokovaní. O mesiac neskôr Únia ohlásila, že rozhovory sa môžu začať. Brusel však opäť neuviedol termín, ale podľa diplomatov sa tak stane ešte v priebehu tohto roka.



Aliancia strán pod vedením sociálnych demokratov zaznamenala v parlamentných voľbách víťazstvo so ziskom 35,9 percenta - iba tesne pred nacionalistickou stranou VMRO-DPMNE, ktorú podporilo 34,6 percenta voličov.