Pri hraniciach s Mongolskom začali pre mor s odchytom hlodavcov

Moskva 8. júla (TASR) - Pre riziko rozšírenia bubonického moru z mongolského pohraničia na územie Ruskej federácie začali v Buriatskej republike s odchytom svišťov a ďalších hlodavcov. Informovala o tom v stredu agentúra Interfax.



Výsledky analýz odchytených zvierat doteraz nepreukázali morový mikroorganizmus v ich telách.



Ruské úrady sa domnievajú, že infekciu bubonického moru z Číny alebo Mongolska nie je možné preniesť z dôvodu uzavretých hraníc.



Výskyt tohto ochorenia v Rusku však nemožno vylúčiť, pretože v Tuvianskej republike, ako aj Altajskom i Zabajkalskom kraji sa nachádzajú aktívne prírodné ohniská moru. V týchto regiónoch sa totiž niekedy vyskytujú ojedinelé prípady choroby z dôvodu konzumácie surového mäsa hlodavcov, hoci lov svišťov je tam zakázaný.



Úrady v severočínskej autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko vydali v nedeľu varovanie pred bubonickým morom. Stalo sa tak po tom, ako miestna nemocnica zaznamenala prípad podozrenia z nákazy týmto typom moru. Varovanie zakazuje lov a konzumáciu zvierat, ktoré môžu mor prenášať. Ľudia by mali akýkoľvek podozrivý prípad hlásiť príslušným úradom.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v reakcii na túto správu z Číny v utorok uviedla, že situácia v Číne je v súvislosti s výskytom bubonického moru "dobre zvládnutá". WHO ubezpečila, že situáciu monitoruje a nateraz ju nepovažuje za vysoké riziko.