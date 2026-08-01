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Prudká búrka a prívalové dažde poškodili biatlonový areál v Anterselve
Na mieste zasahovali dobrovoľní i profesionálni hasiči, polícia a záchranárski pracovníci provincie Bolzano.
Autor TASR
Anterselva 1. augusta (TASR) - Prudká búrka a prívalové dažde spôsobili v piatok večer značné škody v známom biatlonovom areáli v talianskej Anterselve. Zo svahov sa po intenzívnych zrážkach zosunulo veľké množstvo bahna, kameňov a stromov, ktoré zaplavili časť športového komplexu a priľahlých plôch.
Na mieste zasahovali dobrovoľní i profesionálni hasiči, polícia a záchranárski pracovníci provincie Bolzano. Zložky zabezpečili postihnuté územie a začali s odstraňovaním nánosov. Podľa doterajších informácií neutrpel nikto zranenia.
Bahno a sutiny zablokovali aj niektoré prístupové komunikácie, ktoré úrady dočasne uzavreli. Rozsah materiálnych škôd zatiaľ nevyčíslili. Anterselva patrí medzi tradičné dejiská Svetového pohára v biatlone a vo februári sa v tamojšej aréne uskutočnili biatlonové súťaže ZOH 2026. Informoval o tom český portál TN Nova.cz.
Na mieste zasahovali dobrovoľní i profesionálni hasiči, polícia a záchranárski pracovníci provincie Bolzano. Zložky zabezpečili postihnuté územie a začali s odstraňovaním nánosov. Podľa doterajších informácií neutrpel nikto zranenia.
Bahno a sutiny zablokovali aj niektoré prístupové komunikácie, ktoré úrady dočasne uzavreli. Rozsah materiálnych škôd zatiaľ nevyčíslili. Anterselva patrí medzi tradičné dejiská Svetového pohára v biatlone a vo februári sa v tamojšej aréne uskutočnili biatlonové súťaže ZOH 2026. Informoval o tom český portál TN Nova.cz.