Prudké boje medzi frakciami v Tripolise si vyžiadali 27 obetí

Tripolis 16. augusta (TASR) - V líbyjskom hlavnom meste Tripolis v pondelok opäť vypukli intenzívne prestrelky medzi znepriatelenými ozbrojenými formáciami, ktoré si vyžiadali 27 mŕtvych a 106 zranených. Informovali o tom v stredu záchranné služby, podľa ktorých ide zatiaľ o provizórnu bilanciu.



K tejto eskalácii v Tripolise došlo po mesiacoch relatívneho pokoja, ktorý nastal po takmer desaťročí občianskej vojny v Líbyi.



Podľa americkej spravodajskej televízie CNN boje boli dôsledkom zadržania plukovníka Mahmúda Hamzu, ktorý velí brigáde 444 a ktorý chcel v pondelok cestovať z letiska Mitiga v Tripolise. Zadržali ho jednotky znepriateleného zoskupenia ar-Radá, ktoré dané letisko ovládajú.



O dôvodoch Hamzovho zatknutia zatiaľ neboli poskytnuté žiadne informácie.



Následné prestrelky - aj s využitím ťažkých zbraní - vypukli v pondelok večer a pokračovali až do utorka večera. Odohrali sa na juhovýchodnom predmestí Tripolisu, pričom streľba zasiahla i civilistami obývané oblasti a vyžiadala si obete na životoch aj v ich radoch.



Ako informovala štátna tlačová agentúra LANA, boje utíchli v utorok neskoro večer po dohode medzi vyjednávačmi jednotky ar-Radá a vládou národnej jednoty uznanej zo strany OSN.



Táto dohoda podľa agentúry LANA zahŕňa zastavenie všetkých vojenských operácií v Tripolise, návrat vojenských jednotiek do kasární, posúdenie škôd na verejnom a súkromnom majetku i odškodnenie zo strany vlády národnej jednoty.



Podporná misia OSN v Líbyi (UNSMIL) v utorok uviedla, že "pozorne monitoruje bezpečnostné incidenty a najnovší vývoj v Tripolise a ich vplyv na civilné obyvateľstvo". Misia vo svojom vyhlásení pripomenula zúčastneným stranám ich povinnosť chrániť civilistov, ktorá im vyplýva z medzinárodného práva.



Po povstaní, ktoré v roku 2011 zosadilo dlhoročného vodcu Muamara Kaddáfího, si územie Líbye rozdelili ozbrojené frakcie bojujúce medzi sebou o moc.



Jednotky ar-Radá a brigáda 444 sú podľa agentúry Reuters považované za najsilnejšie v líbyjskej metropole.



Boje medzi nimi zo začiatku tohto týždňa možno považovať za najurputnejšie v tomto roku, konštatovala CNN.



Najnovší vývoj v Tripolise skomplikoval aj prevádzku tamojšieho letiska: podľa agentúry AFP kvôli bojom na predmestiach z Tripolisu v pondelok večer odletel veľký počet lietadiel. Prichádzajúce lety boli presmerované do neďalekého mesta Misuráta.