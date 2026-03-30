PRUDKÉ DAŽDE A ZÁPLAVY: Zomrelo už najmenej 22 ľudí
Autor TASR
Kábul 30. marca (TASR) - Najmenej 22 mŕtvych a 32 zranených si za uplynulé dva dni vyžiadali búrky, záplavy a zosuvy pôdy v niektorých častiach Afganistanu. V pondelok to oznámil tamojší úrad zodpovedný za riadenie katastrof, ktorý súčasne varoval pred pokračujúcim rizikom v dôsledku nepriaznivého počasia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Najviac obetí pochádza zo stredných a východných provincií, kde prudké dažde spôsobili prívalové povodne a zrútenie domov v horských a vidieckych oblastiach. Podmienky v niektorých častiach krajiny podľa úradov zostávajú nestabilné a naďalej hrozia ďalšie dažde a záplavy.
„Za posledné dva dni zahynulo v dôsledku povodní a iných prírodných katastrof v 13 provinciách 22 ľudí, 32 bolo zranených a 241 domov bolo poškodených,“ uviedol pre Reuters predstaviteľ z úradu pre riadenie katastrof.
Afganistan je často zasiahnutý prírodnými katastrofami a Organizácia Spojených národov (OSN) ho radí medzi krajiny, ktoré sú najviac ohrozené klimatickými zmenami. Medzinárodná pomoc sa výrazne znížila po prevzatí moci Talibanom v roku 2021. V správe OSN z vlaňajšieho novembra sa uvádza, že zemetrasenia, záplavy a suchá len počas jedenástich mesiacov uplynulého roku zničili v Afganistane približne 8000 domov a verejné služby preťažili „nad ich hranice“.
