Prudké záplavy na juhu Indie si vyžiadali najmenej osem obetí

Naí Dillí 5. decembra (TASR) - Prudké záplavy v juhoindickom meste Čennaj si vyžiadali najmenej osem obetí na životoch, informovala v utorok ráno miestna polícia. Záplavy spôsobil cyklón Michaung, ktorého stred by mal zasiahnuť juhovýchodné pobrežie Indie v priebehu dňa, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Povodňová voda na uliciach mesta Čennaj, metropole indického zväzového štátu Tamilnádu, niekde siahala ľuďom až po hrudník, odnášala so sebou autá či vyvrátené stromy. V zaplavených uliciach mesta dokonca spozorovali i krokodíla.



Indickí meteorológovia varovali, že v dôsledku cyklónu sa na niektorých miestach môžu vyskytnúť extrémne výdatné zrážky a prívalové vlny. Sprievodný vietor by mohol dosiahnuť rýchlosť až 100 kilometrov za hodinu.



Búrka, ktorá zasiahne pobrežie v oblasti zväzového štátu Ándhrapradéš, by mala postupne zoslabnúť v utorok vo večerných hodinách. Podľa miestnych úradov by mohlo ísť o jednu z najhorších búrok v južnej Indii za posledné obdobie. K väčšej intenzite búrok podľa vedcov prispieva globálne otepľovanie.