Prvá arabská medziplanetárna sonda sa dostala na obežnú dráhu Marsu

Na snímke načerveno vysvietená budova Burdž Chalífa, 9. februára 2021. Foto: TASR/AP

Dubaj 9. februára (TASR) - Sonda Spojených arabských emirátov (SAE) nazvaná Amal (Nádej) sa v utorok po prekonaní takmer 500 miliónov kilometrov úspešne dostala na obežnú dráhu planéty Mars. Ide o prvú medziplanetárnu misiu arabskej krajiny.Agentúra AFP informovala, že sonda v utorok o 16.30 h SEČ začala 27 minút trvajúci manéver, ktorého cieľom bolo znížiť jej aktuálnu rýchlosť zo 121.000 km/h na približne 18.000 km/h a dostať ju tak do gravitačného poľa Marsu. Podľa vedcov šlo o najnáročnejšiu časť letu.Na oslavu tohto úspechu boli v utorok mnohé významné budovy v SAE, vrátane najvyššej budovy na svete Burdž Chalífa, nasvietené načerveno, pričom sa na nich objavoval laserovými svetlami premietaný dátum 9. februára či hashtag #ArabstoMars.Pri príležitosti tohto historického okamihu v SAE tento týždeň premietali na nebo nad Dubajom zábery na dva mesiace Marsu - Fobos a Deimos -, aby ľudia "videli to, čo sonda".Úlohou sondy Amal počas najmenej dvoch rokov bude z obežnej dráhy skúmať atmosféru Marsu a monitorovať klimatické zmeny. Misia má prvýkrát v dejinách zachytiť atmosféru v rôznych obdobiach roku, ktorý na Marse trvá skoro 687 pozemských dní. Poskytne tak kompletný obraz o atmosfére a jej pozorovania vytvoria globálnu mapu počasia tejto planéty. Hlavnou výzvou je identifikovať sily, ktoré určujú podnebie Marsu.Do vesmíru vyniesla sondu Amal raketa SAE, ktorá odštartovala z japonského vesmírneho strediska Tanegašima v júli 2020. Amal je prvou z troch sond, ktoré v priebehu februára dorazia k Marsu po tom, čo v júli svoje misie spustili aj Čína a USA, pričom všetky tri krajiny využili situáciu, keď Zem a Mars boli k sebe najbližšie. Na rozdiel od zvyšných dvoch sonda SAE nepristane na povrchu Marsu.Emiráty sa stali piatou krajinou na svete, ktorá spustila misiu k Marsu. Let prvej arabskej medziplanetárnej sondy je načasovaný tak, aby sa zhodoval s 50. výročím zjednotenia siedmich emirátov do jedného federatívneho štátu.