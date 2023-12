Prvá dáma ČR založila nadačný fond, chce pomáhať deťom i seniorom

Praha 18. decembra (TASR) - Prvá dáma ČR Eva Pavlová založila so svojimi spolupracovníkmi nadačný fond, ktorý sa bude zameriavať na poskytovanie pomoci v rôznych oblastiach spoločnosti. Za prioritné označila tri – deti, samoživiteľov a seniorov. Uviedla to na svojom novom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Manželka českého prezidenta sa podľa svojich slov rozhodla využiť príležitosť prispieť k lepšej budúcnosti. "Mojím cieľom je posilňovať rodinné hodnoty, podporovať samoživiteľov, seniorov a deťom pomáhať nájsť cestu k zdravšej a šťastnejšej spoločnosti," vysvetlila svoj zámer Pavlová.



Deti a mládež chce podporovať vo vzdelávaní a rozvoji, samoživiteľom chce pomáhať v každodenných výzvach a pre seniorov by chcela dosiahnuť zlepšenie kvality ich života. Dodala, že fond zároveň podporuje mladých ľudí s inovatívnymi projektami, ktoré majú pozitívny vplyv na celú spoločnosť. "Naše ciele sú ambiciózne, ale s vašou podporou sú dosiahnuteľné. Spoločne otvárame dvere novým možnostiam a poskytujeme podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú," načrtla prvá dáma ČR.



Nadačný fond vznikol 11. novembra. Pavlová ho založila so svojimi spolupracovníkmi Evou Ridvalovou a Josefom Blahom. Okrem pripravovaných charitatívnych aktivít budú peniaze získavať aj od darcov na transparentný účet, ktorý je zverejnený na webe.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)