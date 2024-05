Prvá dáma Ukrajiny navštívila Belehrad

Belehrad 13. mája (TASR) - Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská a minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v nedeľu pricestovali do Belehradu. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej ide o prvú návštevu vysokopostavených ukrajinských predstaviteľov v Srbsku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, čo môže signalizovať odklon tejto balkánskej krajiny od Moskvy, svojho tradičného spojenca.



Zelenská si prezrela srbskú metropolu v sprievode prvej dámy Srbska Tamary Vučičovej. Zúčastnila sa aj na podpise dohody o spolupráci medzi univerzitami v Belehrade a Kyjeve, napísala tlačová agentúra Tanjug.



Srbský prezident Aleksandar Vučič sa snaží nájsť rovnováhu medzi snahou krajiny o vstup do Európskej únie a vzťahmi s Ruskom a Čínou, ktorá je pre Belehrad významným obchodným partnerom. Belehrad má s Moskvou tradičné historické, náboženské, politické a vojenské väzby.



Srbsko viackrát odsúdilo ruskú inváziu na Ukrajinu, no dosiaľ sa nepridalo k západným sankciám voči Moskve. Vučič sa od februára 2022 na medzinárodných fórach trikrát stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, naposledy vo februári v Tirane.



Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu prijalo Srbsko tisícky ukrajinských utečencov, poslalo Kyjevu humanitárnu pomoc a prisľúbilo podporu pri odmínovaní a povojnovej obnove krajiny.



Vlani uniknuté tajné dokumenty Pentagónu ukázali, že Srbsko súhlasilo s dodávkami zbraní a munície na Ukrajinu, pripomína Reuters.