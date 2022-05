Prvá dáma Ukrajiny žiada o pomoc pri kríze s duševným zdravím

Ženeva 23. mája (TASR) - Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská vyzvala v pondelok Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby pomohla vyriešiť rozsiahlu krízu súvisiacu s duševným zdravím v jej krajine. Zároveň varovala, že dôsledky vojny, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, môžu pretrvávať celé desaťročia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Po tom, čo Ukrajinci prežili počas okupácie, na fronte, v bombových krytoch, pod ostreľovaním... potrebujú rehabilitáciu rovnako ako tí, ktorí sú psychicky zranení," povedala Zelenská na výročnom Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve.



Podľa Zelenskej by s pomocou WHO bola Ukrajina pripravená na "bitku za duševné zdravie našich ľudí". "Vojna Ruska ukázala hrôzy, ktoré sme si nevedeli predstaviť," uviedla ukrajinská prvá dáma v prejave prostredníctvom videospojenia.



"WHO sa zaviazala chrániť najdôležitejšie ľudské práva na život a zdravie. Na Ukrajine sú teraz obe porušované," podotkla.



Ďalej hovorila o tom, ako nebezpečenstvo vojny zaťažuje každodenný život civilistov i ukrajinské zdravotníctvo. V súčasnosti podľa nej "žiadny Ukrajinec, ani dospelý, ani malé deti, si nemôže byť istý, že sa zajtra zobudí a do jeho domu nevletí raketa".



"Lekári si nemôžu byť istí, že ich sanitky nebudú počas cesty k pacientovi bombardované," upozornila.



Olena Zelenská tiež poukázala na ľudí, ktorí sa ukrývajú pred bombami a ostreľovaním v charkovskom metre, pričom niektorí odtiaľ neodišli od začiatku invázie pred tromi mesiacmi. "Nielenže sa schovávajú, žijú tam s deťmi a domácimi zvieratami," povedala.



Jej manžel, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, v pondelok v prejave prostredníctvom videolinky na zasadnutí Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose vyzval na maximálne sankcie voči Rusku, píše AFP.