Prvá dáma Ukrajiny žiada viac snahy o návrat unesených detí

Riga 1. februára (TASR) - Manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská vo štvrtok vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby urobilo viac pre návrat ilegálne odvlečených ukrajinských detí do Ruska. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



V príhovore na dvojdňovej medzinárodnej konferencii "Vojna Ruska proti deťom" v lotyšskej metropole Riga Zelenská apelovala: "Musíme urobiť viac." Všetky krajiny a všetky medzinárodné organizácie môžu pomôcť s návratom detí unesených do Ruska, dodala.



Podľa Darie Herasymčukovej, poradkyne ukrajinského prezidenta pre práva detí, Kyjev identifikoval 20.000 detí odvlečených detí z ukrajinského územia okupovaného Ruskom. Z nich sa doteraz vrátilo len zopár stoviek.



Zelenská uviedla, že Ukrajina bojuje o každé z nich bez ohľadu na to, koľko zdrojov si to vyžaduje.



Lotyšský prezident Edgars Rinkevičs obvinil Rusko, že vymazáva identitu ukrajinských detí a spôsobuje im vážnu citovú a psychickú traumu. Podľa medzinárodného práva to porušuje ich ľudské práva a možno to pokladať za vojnové zločiny, vyhlásil Rinkevičs.



Na konferencii je aj deväť ukrajinských detí, ktoré sa od začiatku vojny vrátili z Ruska. Účastníkom podrobne opísali svoje skúsenosti.



"Som tu dnes preto, aby som svojím príbehom pomohol čo najskôr vrátiť všetky deti," povedalo jedno z nich.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal v marci 2023 zatykače na ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú a na prezidenta Vladimira Putina. Oboch viní z nezákonných deportácií detí a ďalších osôb z Ukrajiny. Rusko obvinenia popiera; podľa neho deti boli v záujme ich vlastnej bezpečnosti odvezené z oblastí pri frontovej línii.