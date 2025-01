Prvá dáma USA dostala ako dar diamant aj brošňu z úlomku ruskej rakety

Washington 5. januára (TASR) - Prezident USA Joe Biden a jeho rodina dostali v roku 2023 od zahraničných lídrov dary v hodnote desiatok tisíc dolárov. Vyplýva to z ročného odpočtu darov, ktoré vo štvrtok zverejnilo ministerstvo zahraničných vecí a z ktorého citovala agentúra AP. Najdrahší dar získala prvá dáma Jill Bidenová: šlo o 7,5-karátový diamant v hodnote 20.000 dolárov od indického premiéra Naréndru Módího, píše TASR.



Od ukrajinskej veľvyslankyne v USA dostala Bidenová brošňu v hodnote 14.063 dolárov. Egyptský prezident s manželkou jej darovali náramok, brošňu a album fotografií v hodnote 4510 dolárov.



Aj prezident Biden dostal množstvo drahých darčekov vrátane pamätného fotoalbumu v hodnote 7100 dolárov od nedávno obvineného juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola, sochu mongolských bojovníkov za 3495 dolárov, striebornú misu i podnos v hodnote vyše 6000 dolárov a od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského získal ako dar koláž ocenenú na 2400 dolárov.



Federálny zákon vyžaduje, aby predstavitelia výkonnej zložky moci deklarovali dary, ktoré dostávajú od zahraničných vodcov a svojich rezortných kolegov, ak ich odhadovaná hodnota je vyššia ako 480 dolárov. Ak si chcú darček ponechať, majú možnosť ho odkúpiť za jeho trhovú hodnotu, pripomína agentúra AP.



Tie najdrahšie dary sú zvyčajne – ale nie vždy – prenesené do Národného archívu alebo sa stanú výstavným exponátom.



Do Národného archívu bude odovzdaný aj spomínaný diamant od premiéra Módího, ktorý je teraz vystavený v Bielom dome. Do archívu klenot poputuje, keď sa Bidenovi skončí funkčné obdobie v Bielom dome.



Ukrajinská veľvyslankyňa v USA Oksana Markarová v piatok v statuse na sociálnej sieti Facebook objasnila, že brošňa, ktorú Bidenová dostala do daru, bola vyrobená zo zvyškov ruskej rakety, teda z lacných materiálov. Jej "skutočná hodnota spočíva v jej symbolike," spresnila veľvyslankyňa. Hovorkyňa veľvyslanectva Halyna Jusypiuková uviedla, že americkí predstavitelia v účtovnej správe uviedli odhadovanú hodnotu diela ukrajinského dizajnéra.