Prvá dáma USA odletela do Tokia, Biden na OH 2020 nebude

Washington 21. júla (TASR) - Prvá dáma Spojených štátov Jill Bidenová v stredu odletela do Tokia, kde bude viesť americkú delegáciu na olympijských hrách. Informovala o tom agentúra AP. Jej manžel, prezident USA Joe Biden sa na úvodnom ceremoniáli nezúčastní.



Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová ešte v utorok uviedla, že prezident Joe Biden a prvá dáma sa domnievajú, že je dôležité, aby bola americká delegácia "vedená na najvyššej úrovni".



Prvá dáma Spojených štátov priletí do Japonska vo štvrtok popoludní miestneho času a v krajine vychádzajúceho slnka sa zdrží zhruba 48 hodín. Po pristátí na leteckej základni Jokota má na programe večeru s japonským premiérom Jošihidom Sugom a jeho manželkou. V piatok ju čaká stretnutie s japonským cisárom Naruhitom a večer sa zúčastní na otváracom ceremoniáli olympijských hier.



Biely dom v tejto súvislosti dodal, že Jill Bidenová je zaočkovaná a celá americká delegácia bude počas návštevy Japonska dodržiavať "veľmi prísne" hygienické opatrenia.



Tokio v stredu ohlásilo najvyšší prírastok nových infekcií SARS-CoV-2 za uplynulých šesť mesiacov. Dva dni pred začiatkom olympiády úrady zaznamenali 1832 nových prípadov. V hostiteľskom meste platí výnimočný stav. Agentúra AP pripomenula, že japonská vláda je kritizovaná za to, že uprednostňuje olympiádu pred verejným zdravím. Japonský cisársky palác minulý mesiac uviedol, že samotný cisár Naruhito sa "veľmi obáva", že OH 2020 môžu urýchliť šírenie koronavírusu.