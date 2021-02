Prvá dáma USA prisľúbila bezplatný prístup na komunitné vysoké školy

Washington 10. februára (TASR) - Manželka amerického prezidenta Joea Bidena prisľúbila bezplatný prístup na komunitné vysoké školy a k ich vzdelávacím programom. Tieto školy budú podľa slov Jill Bidenovej dôležitou súčasťou snáh novej administratívy USA o obnovu hospodárskej situácie, informovala v utorok agentúra AP.



Prvá dáma Spojených štátov, ktorá je dlhoročnou profesorkou na tomto druhu vysokých škôl, uviedla, že ľudia, ktorých situácia sa zhoršila v dôsledku ekonomickej krízy spôsobenej koronavírusovou pandémiou, prístup k týmto školám potrebujú.



"Musíme to spraviť. A musíme to spraviť teraz. Preto sa postaráme o to, aby mal každý prístup k bezplatnej komunitnej vysokej škole a vzdelávacím programom," povedala Bidenová vo vopred nahranom príspevku, ktorý bol zverejnený na virtuálnej schôdzi vedúcich predstaviteľov Združenia amerických vysokých škôl (AACC). Tieto vzdelávacie inštitúcie "sú naším najsilnejším motorom prosperity", vyhlásila.



Dodala, že vláda "investuje do programov na prípravu pracovníkov pre zamestnania budúcnosti". Podrobnosti pritom Bidenová neuviedla. Joe Biden však ešte ako prezidentský kandidát prisľúbil, že ľuďom umožní dva roky štúdia na komunitnej vysokej škole alebo programu "bez dlhu". V roku 2015, keď bol šéfom Bieleho domu Barack Obama, však takýto návrh v Kongrese neprešiel.



Priemerné ročné školné a poplatky na tomto type vysokých škôl v USA predstavovali v akademickom roku 2019/2020 podľa AACC sumu 3730 dolárov (3075 eur). Na štvorročnej verejnej vysokej škole sú tieto poplatky omnoho vyššie - v priemere ide o sumu 10.440 dolárov (8608 eur).



Jill Bidenová je doteraz jedinou prvou dámou, ktorá má platené zamestnanie mimo Bieleho domu.