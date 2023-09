Prvá fáza vypúšťania odpadovej vody z Fukušimy sa skončí v pondelok

Tokio 8. septembra (TASR) - Prvá fáza vypúšťania odpadovej vody z poškodenej japonskej jadrovej elektrárne Fukušima do oceánu sa skončí v pondelok 11. septembra, ako bolo plánované. Vo štvrtok večer o tom informoval prevádzkovateľ elektrárne, spoločnosť TEPCO. TASR prevzala piatkovú správu z tlačovej agentúry AFP.



Spoločnosť v oznámení dodala, že úrovne rádioaktívneho trícia v testovaných vzorkách morskej vody z oblasti na severovýchode Japonska boli v bezpečných medziach.



Japonsko začalo 24. augusta vypúšťať do Tichého oceánu časť z 1,34 milióna ton odpadovej vody, ktorú zhromaždilo po roku 2011, keď zemetrasenie a prívalová vlna cunami poškodili jadrovú elektráreň Fukušima.



Podľa Japonska je vypúšťanie vody bezpečné a tento názor podporuje aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Čína napriek tomu zakázala dovoz morských produktov z Japonska a obviňuje Tokio, že z oceánu robí "stoku".



TEPCO oznámilo koniec prvej fázy vypustenia 7800 ton vody na 11. septembra. Termín začiatku druhej fázy neoznámilo.



"Po dokončení prvej fázy vypúšťania vykonáme kontrolu celého... objektu so zriedenou/odpadovou vodou a prekontrolujeme operatívne záznamy z prvej fázy," uviedlo TEPCO.



Voda v objeme 540 olympijských bazénov sa používala na ochladzovanie troch reaktorov, ktorých jadrá sa v roku 2011 roztavili a do okolia sa uvoľnili rádioaktívne častice. Išlo o jednu z najhorších jadrových katastrof na svete.



Japonsko uvádza, že všetky rádioaktívne prvky boli z odpadovej vody odfiltrované okrem trícia. Jeho úrovne sú však v bezpečných medziach a nižšie oproti tým, ktoré vypúšťajú jadrové elektrárne v bežnej prevádzke po celom svete.



Vypúšťanie bude podľa predpokladov trvať desaťročia s cieľom umožniť technikom odstraňovanie vysoko nebezpečného rádioaktívneho paliva a trosiek zo zničených reaktorov.