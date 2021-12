Prvá Fialova zahraničná cesta bude viesť na Slovensko

Praha 14. decembra (TASR) - Nastupujúci český premiér Petr Fiala v utorkovom rozhovore pre stanicu Radiožurnál povedal, že jeho prvá zahraničná cesta po piatkovom vymenovaní vlády by mala viesť na Slovensko, k slovenským priateľom.



Vymenovanie novej českej vlády by sa malo uskutočniť v piatok 17. decembra o 11.00 h na zámku v Lánoch, napísal portál iDNES.cz.



"Moja predstava je, že prvá zahraničná cesta by mala viesť na Slovensko. Vzťahy medzi našimi krajinami a naša spoločná história, to je všetko zaväzujúce a neviem si predstaviť, že by som mieril inam než k našim slovenským priateľom," vyhlásil Fiala v rozhovore pre Radiožurnál.



Nový český premiér tiež priblížil, že s prezidentom Milošom Zemanom sa chce stretávať pravidelne a pokladá to za "kľúčové". Doplnil, že nie je možné, aby sa prezident a premiér "spolu nerozprávali".



V rozhovore pre Český rozhlas Fiala takisto ocenil, že prezident ustúpil a rozhodol sa vymenovať celý tím ministrov vrátane kandidáta na ministra zahraničných vecí Jana Lipavského zo strany Piráti, proti ktorému má Zeman námietky. Fiala dodal, že tomu predchádzali zložité, chvíľami aj tvrdé debaty, píše aj portál iDNES.cz.



"Pán prezident si uvedomil to, čo ja, že spor pred ústavným súdom dvoch kľúčových osôb v politike – prezidenta a premiéra – nie je to, čo by aktuálne Českej republike prospelo," vysvetlil Fiala a myslel tým súčasnú epidemiologickú situáciu a rastúce ceny energií. Vláda sa podľa neho musí sústrediť na najpálčivejšie politické problémy, a nie riešiť kompetenčný spor.



Výhrady prezidenta k Lipavskému však trvajú. Vyčíta mu nedostatočnú kvalifikáciu alebo odťažité vzťahy k Izraelu a Vyšehradskej štvorke. Nový premiér preto prezidenta uistil, že každý člen jeho vlády bude rešpektovať koaličnú zmluvu, kde sú zahrnuté aj body zahraničnej politiky, ktoré Zemanovi v súvislosti s Lipavským prekážali.



Fiala však pre Radiožurnál zdôraznil, že do budúcnosti je potrebné vyjasniť právomoci prezidenta pri zostavovaní vlády a vymenovaní jej členov.