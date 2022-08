Prvá loď s obilninami z Ukrajiny zakotvila pri pobreží Turecka

Istanbul 2. augusta (TASR) - Prvá loď s nákladom obilnín, ktorá počas vojny vyplávala zo zablokovaných ukrajinských prístavov, v utorok bezpečne zakotvila pri pobreží Turecka. Vysokopostavený predstaviteľ uviedol, že Ankara očakáva zhruba jednu loď s obilninami z Ukrajiny každý deň, ak sa bude dohoda o vývoze dodržiavať. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Prvá loď nazvaná Razoni s 26.527 tonami obilnín určených pre Libanon zakotvila okolo 20.00 h SELČ pri vstupe do Bosporskej úžiny z Čierneho mora – teda 36 hodín po vyplávaní z ukrajinského prístavu Odesa.



Delegácia zo Spoločného koordinačného centra (JCC) v tureckom Istanbule, kde pracujú Rusi, Ukrajinci, Turci a zamestnanci OSN, loď prekontroluje v stredu ráno o 9.00 h SELČ, uviedlo turecké ministerstvo obrany.



Táto plavba sa mohla uskutočniť vďaka tomu, že Ankara a OSN sprostredkovali minulý mesiac medzi Moskvou a Kyjevom dohodu o vývoze obilnín a hnojív. Bol to vzácny diplomatický prelom v konflikte, ktorý sa už stal opotrebovávacou vojnou.



Ukrajina patrí k hlavným producentom obilnín na svete a vývoz odtiaľ má pomôcť zmierniť celosvetovú potravinovú krízu.



"Plán je taký, že každý deň... vypláva jedna loď," povedal pre Reuters vplyvný turecký predstaviteľ. Myslel tým prístavné mesto Odesa a dva ďalšie ukrajinské prístavy, ktorých sa dohoda týka. "Ak sa nič nepokazí, vývozy obilnín sa budú robiť jednou loďou denne," dodal.



Nemenovaný predstaviteľ doplnil, že odchod lode Razoni z Odesy niekoľko dní meškal pre "technické problémy", ktoré sú už napravené. Podľa neho Turecko, členský štát NATO, očakáva, že koridor pre bezpečnú plavbu týchto lodí bude tiež dobre fungovať.



Prevoz obilnín loďami budú v rámci dohody sledovať spomínané štyri strany a kontroly plavidiel koordinačným centrom sa budú robiť v Istanbule, ktorý sa rozkladá na oboch brehoch Bosporskej úžiny – tá spája Čierne more so svetovými trhmi.