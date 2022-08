Prvá loď s ukrajinským obilím vypláva z prístavu Odesa už dnes

Ankara 1. augusta (TASR) - Prvá loď s nákladom ukrajinského obilia vypláva z ukrajinského prístavu Odesa v pondelok ráno, uviedlo turecké ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení. Informovala o tom agentúra AFP.



Nákladná loď Razoni, plaviaca sa pod vlajkou Sierry Leone a naložená kukuricou, opustí prístav Odesa o 05.30 h GMT (07.30 SELČ) a bude smerovať do Libanonu, uvádza sa vo vyhlásení tureckého ministerstva podľa agentúry AFP.



Vyhlásenie ministerstva spresňuje, že z ukrajinských prístavov budú v súlade s dohodami podpísanými 22. júla v Istanbule vypravené cez bezpečné koridory aj ďalšie lode. Ďalšie podrobnosti sa vo vyhlásení neuvádzajú.



Minulú stredu bolo v Istanbule – takisto podľa dohôd z 22. júla – oficiálne otvorené Spoločné koordinačné centrum (JCC) zodpovedné za kontrolu vývozu ukrajinského obilia cez Čierne more.



Cieľom dohody o zrušení blokády, ktorá je prvým významným dokumentom týkajúcim sa Ruska a Ukrajiny od začiatku konfliktu, je zmierniť celosvetovú potravinovú krízu spôsobujúcu prudký nárast cien v niektorých najchudobnejších krajinách sveta.



JCC má registrovať a sledovať obchodné lode, ktoré budú súčasťou konvojov lodí prepravujúcich obilie, monitorovať ich prostredníctvom internetu a satelitu a kontrolovať lode pri nakládke v ukrajinských prístavoch a pri príchode do tureckých prístavov.