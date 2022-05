Prvá Macronova cesta po zvolení povedie do Nemecka

Paríž 5. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vycestuje v pondelok do Nemecka, kde sa stretne so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom. TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorú o tom vo štvrtok informoval Elyzejský palác.



Rokovania Macrona so Scholzom budú podľa Elyzejského paláca zamerané na obrannú a energetickú politiku.



Reuters zároveň upozorňuje, že pôjde o vôbec prvú zahraničnú cestu francúzskeho prezidenta od jeho znovuzvolenia. Po tom, ako Macron koncom apríla zvíťazil v druhom kole francúzskych prezidentských volieb, mu Scholz zablahoželal s tým, že sa teší na pokračovanie vzájomnej spolupráce.