Prvá návšteva americkej vojnovej lode v Kambodži naznačuje zmenu kurzu
Autor TASR
Phnom Penh 8. februára (TASR) – Prítomnosť americkej vojnovej loď na kambodžskej námornej základni Ream koncom januára podľa analytikov pravdepodobne vyvolá reakciu Pekingu. Zastávka lode USS Cincinnati v prístave zmodernizovanom Čínou sa zároveň považuje za prejav otepľovania napätých vzťahov Phnom Penhu s Washingtonom. TASR o tom píše podľa webu Military Times.
„Čína bude potichu nespokojná a bude mať pochybnosti o skutočných zámeroch Kambodže,“ povedal profesor medzinárodných vzťahov na Paragon International University v Phnom Penhe Deth Sok Udom. „Napriek tomu by bolo zavádzajúce interpretovať túto návštevu ako strategický posun Kambodže smerom k USA na úkor vzťahov s Čínou, ktorá je naďalej významným obchodným partnerom a investorom kráľovstva,“ dodal.
Komunistická Čína v posledných rokoch rýchlo rozširuje námorníctvo a stáva sa čoraz asertívnejšia v presadzovaní svojich námorných nárokov. K tomu patrí aj modernizácia kambodžskej námornej základne podľa čínskych projektov.
Thajské médiá preto očakávajú diplomatické a vojenské dôsledky. „Keďže Čína považuje Kambodžu a juhovýchodnú Áziu za svoj ‚zadný dvor‘, … môžeme očakávať, že sa v nasledujúcich mesiacoch pokúsi neutralizovať vplyv USA v Kambodži a dať jej lekciu alebo dve. Inak by USA mohli urobiť niečo podobné s Laosom, ktorý má tiež špeciálny vzťah s Čínou,“ povedal politický komentátor Pravit Rojanaphruk.
Čínske vojenské plavidlá sú na základni Ream od júna 2022, keď sa začala jej modernizácia financovaná Pekingom. Kambodža zbúrala v roku 2020 jednu z dvoch prístavných budov, ktoré postavili Spojené štáty a odmietla ponuku Washingtonu na jej opravu.
Modernizácia základne Ream sa skončila začiatkom roku 2025; vojnové lode tam majú k dispozícii 650-metrové mólo, suchý dok a logistické zariadenia. Kambodžská vláda poprela informácie o tajnej dohode s Čínou alebo akýkoľvek zámer udeliť jej na základni zvláštne privilégiá, hoci Peking financoval modernizáciu a dlhodobo tam kotvili jeho vojnové lode.
Podľa satelitných snímok spoločnosti BlackSky z roku 2023 je mólo v Reame prakticky totožné s čínskym vojenským mólom v Džibutsku, ktoré je schopné prijať všetky typy čínskych námorných plavidiel vrátane technologicky najpokročilejšej triedy lietadlových lodí Fujian.
