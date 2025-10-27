< sekcia Zahraničie
Prvá nemecká ministerka židovského pôvodu navštívila Jad va-Šem
V Nemecku má vzniknúť pobočka tohto múzea, pričom rozhodnutie o jeho umiestnení sa očakáva v prvej polovici roku 2026.
Autor TASR
Jeruzalem 27. októbra (TASR) - Nemecká ministerka školstva Karin Prienová v pondelok navštívila pamätník Jad va-Šem v Jeruzaleme, kde vzdala hold obetiam holokaustu. Informuje tlačová agentúra DPA.
Prienová, prvá otvorene židovsky vystupujúca ministerka v povojnovej histórii Nemecka, povedala, že návšteva pamätníka je pre každého predstaviteľa nemeckej vlády „otázkou rešpektu“.
Táto skúsenosť bola pre Prienovú (60) obzvlášť dojímavá, „pretože časť mojej rodiny tiež prišla o život v nacistických koncentračných táboroch“, povedala ministerka pre DPA. Hoci to nebola jej prvá návšteva pamätníka, uviedla, že to bolo aj tak šokujúce. Jad va-Šem je najväčší pamätník holokaustu na svete.
V Nemecku má vzniknúť pobočka tohto múzea, pričom rozhodnutie o jeho umiestnení sa očakáva v prvej polovici roku 2026.
Prienová dodala, že nové vzdelávacie centrum pre ňu osobne veľa znamená a bude mať veľký význam pri riešení otázky, ako sa vyrovnať s históriou holokaustu, keďže dnes už žije len veľmi málo preživších. Podľa nej sú potrebné nové metódy. V Jad va-Šem mohla napríklad vidieť využitie multimediálnych prístupov.
Prienová, ktorá je v Izraeli na niekoľkodňovej návšteve, sa stretla so svojím izraelským rezortným kolegom Joavom Kišom. Chce podporiť výmenné pobyty mládeže medzi Izraelom a Nemeckom, ktoré boli pozastavené pre vojnu v Pásme Gazy.
Prienová, prvá otvorene židovsky vystupujúca ministerka v povojnovej histórii Nemecka, povedala, že návšteva pamätníka je pre každého predstaviteľa nemeckej vlády „otázkou rešpektu“.
Táto skúsenosť bola pre Prienovú (60) obzvlášť dojímavá, „pretože časť mojej rodiny tiež prišla o život v nacistických koncentračných táboroch“, povedala ministerka pre DPA. Hoci to nebola jej prvá návšteva pamätníka, uviedla, že to bolo aj tak šokujúce. Jad va-Šem je najväčší pamätník holokaustu na svete.
V Nemecku má vzniknúť pobočka tohto múzea, pričom rozhodnutie o jeho umiestnení sa očakáva v prvej polovici roku 2026.
Prienová dodala, že nové vzdelávacie centrum pre ňu osobne veľa znamená a bude mať veľký význam pri riešení otázky, ako sa vyrovnať s históriou holokaustu, keďže dnes už žije len veľmi málo preživších. Podľa nej sú potrebné nové metódy. V Jad va-Šem mohla napríklad vidieť využitie multimediálnych prístupov.
Prienová, ktorá je v Izraeli na niekoľkodňovej návšteve, sa stretla so svojím izraelským rezortným kolegom Joavom Kišom. Chce podporiť výmenné pobyty mládeže medzi Izraelom a Nemeckom, ktoré boli pozastavené pre vojnu v Pásme Gazy.