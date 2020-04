Prvú obeť koronavírusu má už aj oblasť najväčšieho ázijského slumu

Bombaj 2. apríla (TASR) - India eviduje prvú obeť nového koronavírusu už aj v oblasti najväčšieho ázijského slumu, ktorý sa nachádza v najväčšom meste Indie - Bombaji. Celkovo ide o druhé úmrtie v niektorom z bombajských slumov. Lekári sa obávajú, že v slume Dháráví obývanom najchudobnejšími vrstvami obyvateľstva sa nákaza môže začať nekontrolovateľne šíriť, píše spravodajská televízia CNN.



Na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus SARS-CoV-2, bol v stredu pozitívne testovaný 56-ročný muž. Zomrel v rovnaký deň počas prevozu do nemocnice.



"Ľudí, ktorí boli s týmto mužom v kontakte, považujeme za vysoko rizikových a požiadali sme ich, aby ostali v domácej karanténe. Výtery, ktoré sme urobili jeho rodinným príslušníkom a susedom, sme odoslali na testovanie," povedal predstaviteľ miestnej samosprávy Kiran Dighavkar.



Úrady podľa neho obyvateľom Dháráví poskytnú jedlo, pretože kým nebudú mať všetky výsledky testov, oblasť nemôžu opustiť.



Lekári sa obávajú najmä nezvládnuteľnej situácie, ktorá by nastala v prípade, ak sa koronavírus rýchlo rozšíri v jednom z mnohých indických slumov, ktoré trpia nedostatkom hygieny alebo tečúcej vody a tisícky ľudí tam žijú doslova "hlava na hlave".



V slume Dháráví žije približne milión obyvateľov a hustotu obyvateľstva má takmer 30-krát vyššiu ako New York - asi 280.000 ľudí na kilometer štvorcový.