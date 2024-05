Prvá zahraničná návšteva kráľa Frederika X. smerovala do Švédska

Kodaň 6. mája (TASR) - Dánsky kráľ Frederik X. s manželkou kráľovnou Mary v pondelok pricestovali do Štokholmu na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu. V hlavnom meste Švédska sa stretli s tamojšou kráľovskou rodinou, informuje TASR podľa agentúry AP.



Vo švédskom hlavnom meste ich ako prví privítali korunná princezná Viktória s manželom princom Danielom, ktorí nastúpili na dánsku kráľovskú jachtu Dannebrog. Odtiaľ sa spoločne na palube pozlátenej švédskej kráľovskej lode dopravili na pobrežie a tam ich privítal kráľ Carl XVI. Gustaf, najdlhšie vládnuci švédsky panovník, a kráľovná Silvia.



Súčasťou privítania bola aj delová salva a hudba švédskej kráľovskej gardy, zoradená na nábreží pred kráľovským palácom.



Kráľovské rodiny sú si blízke, keďže stará matka kráľa Frederika X. (kráľovná Ingrid, ktorá zomrela v roku 2000) bola švédskou princeznou.



Kráľ Frederik sa ujal žezla vo veku 55 rokov v nedeľu 14. januára tohto roku, keď jeho matka dánska kráľovná Margaréta II. po 52 rokoch abdikovala vo veku 83 rokov.



Dánski panovníci, ktorí majú ceremoniálnu úlohu, navštevujú po korunovácii ako prvé ostatné škandinávske krajiny. V prípade kráľa Frederika to však bolo Poľsko (od 31.januára do 2.februára tohto roku), pretože táto cesta bola naplánovaná ešte pred abdikáciou jeho matky. Považovala sa však za pracovnú cestu, a nie za oficiálnu zahraničnú návštevu.