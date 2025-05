Prvá skupina belošských Juhoafričanov využila ponuku Trumpa na azyl

Johannesburg 12. mája (TASR) - Prvá skupina belošských občanov Juhoafrickej republiky (JAR), ktorým bol udelený štatút utečenca v rámci programu iniciovaného americkým prezidentom Donaldom Trumpom, v nedeľu odletela z Johannesburgu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



„Jednou z podmienok udelenia povolenia bolo preveriť, že niekto z nich nie je trestne stíhaný,“ povedal pre agentúru Reuters hovorca juhoafrického ministerstva dopravy Collen Msibi. Potvrdil, že úrady preverili 49 cestujúcich.



Novinárom neumožnili osloviť osoby smerujúce do USA. Msibi informoval, že leteli na Dullesovo letisko pri Washingtone a následne do Texasu.



Trump vo februári podpísal výkonné nariadenie, ktorým umožnil belošským Juhoafričanom (väčšinou Afrikáncom) žiadať o azyl v Spojených štátoch. Trumpova administratíva tvrdí, že sú "obeťami nespravodlivej rasovej diskriminácie". Afrikánci sú potomkovia osadníkov z dnešného Holandska (Búrov), ktorí sa v Južnej Afrike usadili v 17. storočí.



Reuters pripomína, že aj 30 rokov po skončení apartheidu si biela menšina udržala väčšinu bohatstva a jej členovia stále patria medzi najbohatšie skupiny obyvateľstva.



Podľa medzinárodného akademického časopisu Review of Political Economy belošskí občania vlastnia tri štvrtiny súkromnej pôdy a miera nezamestnanosti v tejto skupine je najnižšia.



Napriek tomu Trumpova administratíva tvrdí, že sú rasovo diskriminovaní. Odvolala sa na nový zákon JAR, ktorý umožňuje štátu zabaviť vlastníkovi pôdu bez náhrady, ak je to vo "verejnom záujme". To zahŕňa prípady, keď sa nehnuteľnosť nevyužíva, nie je zámer ju ďalej rozvíjať ani na nej zarábať, alebo keď predstavuje riziko pre ľudí.



Trumpov poradca, miliardár Elon Musk, ktorý sa narodil v JAR, na margo zákona uviedol, že belošskí Juhoafričania sú obeťami "rasistických zákonov o vlastníctve". V podobnom duchu sa vyjadril aj Trump.



Na udelenie štatútu utečenca belošským Juhoafričanom úrady JAR v reakcii poznamenali, že Trumpova administratíva sa zamiešala do vnútropolitického problému, ktorému nerozumie.