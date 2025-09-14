< sekcia Zahraničie
Prvá skupina chorých a zranených detí z Pásma Gazy ide do Británie
Denník Daily Mirror dodal, že o deti sa najprv starajú zdravotníci v inej krajine regiónu, až následne pricestujú do Británie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 14. septembra (TASR) - Prvá skupina chorých a zranených detí z palestínskeho Pásma Gazy je na ceste do Británie, kde im v rámci špeciálneho programu bude poskytnutá lekárska starostlivosť. Informovalo o tom britské ministerstvo zdravotníctva, citované agentúrou AFP.
Britský premiér Keir Starmer už v júli oznámil, že Británia pristúpi k evakuácii vybraných detí z oblasti, kde pre vojnu vedenú Izraelom proti Hamasu chýbajú životne dôležité lieky a zdravotníci nemôžu bezpečne vykonávať svoju prácu.
Ministerstvo zdravotníctva spresnilo, že choré a zranené deti spolu s rodinnými príslušníkmi dorazia do Spojeného kráľovstva v nasledujúcich týždňoch; z dôvodov operačnej bezpečnosti však nebudú zverejnené podrobnosti o ich lete.
Denník Daily Mirror dodal, že o deti sa najprv starajú zdravotníci v inej krajine regiónu, až následne pricestujú do Británie. Podľa medializovaných správ by prvá skupina detí mohla pozostávať z 30 až 50 osôb.
Malý počet zranených detí už bol do Británie privezený aj v rámci iného, súkromného, programu Projekt Čistá nádej.
Britské úrady zároveň pracujú na evakuácii študentov, ktorí majú pokračovať v štúdiu na britských univerzitách.
Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová zdôraznila, že evakuácia detí a budúcich študentov si vyžaduje „veľa diplomatickej práce, aby sme im pomohli opustiť Gazu a potom cestovať cez iné krajiny, aby sa mohli dostať do Spojeného kráľovstva“.
Izrael spustil ofenzívu v Pásme Gazy v októbri 2023 ako odvetu za cezhraničný útok palestínskych kománd vedených Hamasom, ktorý podľa izraelských štatistík viedol k smrti 1219 ľudí, väčšinou civilistov. Odvetná izraelská operácia si podľa ministerstva zdravotníctva Pásma Gazy, ktoré je pod kontrolou Hamasu, vyžiadala životy viac než 64.000 Palestínčanov, väčšinou civilistov. OSN tieto údaje považuje za dôveryhodné.
Britský premiér Keir Starmer už v júli oznámil, že Británia pristúpi k evakuácii vybraných detí z oblasti, kde pre vojnu vedenú Izraelom proti Hamasu chýbajú životne dôležité lieky a zdravotníci nemôžu bezpečne vykonávať svoju prácu.
Ministerstvo zdravotníctva spresnilo, že choré a zranené deti spolu s rodinnými príslušníkmi dorazia do Spojeného kráľovstva v nasledujúcich týždňoch; z dôvodov operačnej bezpečnosti však nebudú zverejnené podrobnosti o ich lete.
Denník Daily Mirror dodal, že o deti sa najprv starajú zdravotníci v inej krajine regiónu, až následne pricestujú do Británie. Podľa medializovaných správ by prvá skupina detí mohla pozostávať z 30 až 50 osôb.
Malý počet zranených detí už bol do Británie privezený aj v rámci iného, súkromného, programu Projekt Čistá nádej.
Britské úrady zároveň pracujú na evakuácii študentov, ktorí majú pokračovať v štúdiu na britských univerzitách.
Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová zdôraznila, že evakuácia detí a budúcich študentov si vyžaduje „veľa diplomatickej práce, aby sme im pomohli opustiť Gazu a potom cestovať cez iné krajiny, aby sa mohli dostať do Spojeného kráľovstva“.
Izrael spustil ofenzívu v Pásme Gazy v októbri 2023 ako odvetu za cezhraničný útok palestínskych kománd vedených Hamasom, ktorý podľa izraelských štatistík viedol k smrti 1219 ľudí, väčšinou civilistov. Odvetná izraelská operácia si podľa ministerstva zdravotníctva Pásma Gazy, ktoré je pod kontrolou Hamasu, vyžiadala životy viac než 64.000 Palestínčanov, väčšinou civilistov. OSN tieto údaje považuje za dôveryhodné.