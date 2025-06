Prvá skupina Poliakov evakuovaných z Izraela priletela do Varšavy

Varšava 18. júna (TASR) - Prvá skupina približne 160 občanov Poľska, ktorí sa evakuovali z Izraela cez Egypt, priletela v stredu ráno charterovým lietadlom do Varšavy. Podľa vyjadrenia štátnej tajomníčky poľského ministerstva zahraničných vecí Henryky Moščickej-Dendys by vo štvrtok mal doraziť aj druhý evakuačný let z jordánskeho Ammánu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Približne 160 cestujúcich vrátane malých detí, ktoré nie sú formálne započítané, vyštartovalo z izraelského Tel Avivu a cez egyptské letisko v Šarm aš-Šajchu pokračovalo do Poľska. Druhý let, tentoraz vojenský, by mal z Jordánska dopraviť ďalšiu skupinu Poliakov vo štvrtok. Poľské ministerstvo zahraničných vecí deklarovalo pripravenosť pokračovať v evakuácii podľa potreby.



Zoznam osôb čakajúcich na evakuáciu vedie konzulát v Tel Avive, pričom zoznam sa priebežne aktualizuje. Podľa Moščickej-Dendys je situácia pod kontrolou a dúfajú, že tieto dva lety pokryjú aktuálne potreby.



Poľsko zároveň pristúpilo k stiahnutiu časti administratívneho a pomocného personálu zo svojej ambasády v Teheráne. Táto skupina vrátane siedmich ďalších Poliakov sa v stredu vydala smerom k hranici s Azerbajdžanom, odkiaľ bude pokračovať do Poľska cez Baku. Evakuácia celej ambasády zatiaľ nie je plánovaná.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)