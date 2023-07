Prví ukrajinskí piloti odcestovali na výcvik pre stíhačky F-16

Kyjev 17. júla (TASR) - Prvá skupina ukrajinských pilotov vycestovala do zahraničia, aby absolvovala výcvik na stíhačky typu F-16, potvrdil v pondelok hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Je to prvá vlna, ktorá cestuje na výcvik; po nej nasleduje druhá, a tak ďalej," povedal Ihnat pre ukrajinskú verejnoprávnu televíziu.



Dovedna by výcvik na stíhačky typu F-16 malo absolvovať niekoľko desiatok Ukrajincov, školiť sa bude i technický personál, cituje DPA.



Ihnat nespresnil, do akej krajiny piloti vycestovali.



Vedúcu úlohu pri vytváraní medzinárodnej koalície pre výcvik ukrajinských pilotov a podporného personálu zohrávajú Dánsko a Holandsko. Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen minulý týždeň avizoval, že program výcviku sa oficiálne spustí v auguste na území jeho krajiny. Výcvik má trvať šesť až osem mesiacov.



Kyjev už dlhšie požaduje dodanie moderných západných bojových lietadiel, aby mohol účinne čeliť vzdušnej prevahe Ruska a zaistiť si leteckú podporu na oslobodzovanie okupovaných území.



Ukrajina má doposiaľ k dispozícii len zastarané lietadlá sovietskej výroby. Dodanie amerických stíhačiek F-16 Ukrajine bude možné až po tom, keď s tým budú súhlasiť Spojené štáty.