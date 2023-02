Prvá skupina ukrajinských vojakov absolvovala výcvik u Američanov

Mníchov 18. februára (TASR) - Prvá skupina 635 ukrajinských vojakov ukončila v Nemecku päťtýždňový pokročilý výcvik v oblasti bojových zručností a obrnených vozidiel. Výcvik poskytli USA a bude dôležitý v boji proti ruským okupačným silám.



Oznámil to v piatok Pentagón, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AP.



Hovorca Pantagónu Pat Ryder uviedol, že druhá skupina približne 710 vojakov už prišla do vojenského výcvikového priestoru Grafenwöhr v Bavorsku, kde sa tento výcvik uskutočňuje.



Výcvik prvej skupiny sa začal 15. januára. Zahŕňa široké spektrum zbraní, pričom je zameraný na zdokonaľovanie schopností ukrajinských síl, aby boli lepšie pripravené začať ofenzívu alebo čeliť nárastu útokov ruskej armády.



Ukrajinci sa učia, ako lepšie presúvať a koordinovať svoje jednotky s veľkosťami roty a práporu v boji s využitím kombinácie delostrelectva, obrnených vozidiel a pozemných síl.



Ryder dodal, že nová skupina absolvuje výcvik na obrnených vozidlách typu Paladin a Stryker.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane žiada západných spojencov, aby zrýchlili dodávky vojenskej pomoci. V piatok prostredníctvom videomostu vystúpil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC), kde povedal, že zdržania v oblasti dodávok zahrajú do karát Rusku v období, keď sa blíži prvé výročie invázie.