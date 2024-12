Prvá stíhačka F-35A, vyrobená v USA pre Poľsko, absolvovala prvý let

Poľsko/USA 3. decembra (TASR) - Prvé stíhacie lietadlo typu F-35A Hussar vyrobené v USA pre Poľsko podľa webovej stránky The Aviationist úspešne absolvovalo svoj prvý skúšobný let. Uviedla to v utorok poľská agentúra PAP, píše TASR.



Podľa The Aviationist stíhačka v pondelok úspešne vzlietla zo základne Fort Worth v Texase, nachádzajúcej sa v blízkosti závodu spoločnosti Lockheed Martin, výrobcu lietadla. Počas letu, ktorý trval približne hodinu, sprevádzalo F-35A Hussar lietadlo z Národnej gardy štátu Alabama.



Stíhacie lietadlo F-35A s označením Hussar bolo oficiálne predstavené a odovzdané Poľsku počas slávnostného ceremoniálu na Fort Worth v auguste tohto roka. Spoločnosť Lockheed Martin uviedla, že poľskí piloti budú môcť začať výcvik na týchto lietadlách na leteckej základni Ebbing v Arkansase od decembra. Doplnila, že do konca roka Poľsku dodá ešte jednu stíhačku Hussar a ďalších šesť plánuje dodať v roku 2025.



Po uplynutí doby nasadenia na základni Ebbing by mali prvé lietadlá doraziť do Poľska v roku 2026. Spočiatku budú nasadené na vojenskej leteckej základni Lask v strednom Poľsku a následne budú premiestnené na základňu Swidwin v západnej časti krajiny.



V roku 2020 Poľsko podpísalo dohodu o nákupe 32 stíhačiek piatej generácie F-35A, ktorá zahŕňa aj výcvikový program a náhradné motory, v celkovej hodnote 4,4 miliardy eur.



Poľsko by malo obdržať A-verziu tohto typu lietadla, ktorá sa na rozdiel od verzií B a C vyznačuje väčším doletom a väčšou nosnosťou zbraní, nie je však schopná krátkeho vzletu ani vertikálneho pristátia.



Stíhačky Hussar sa vyznačujú najnovšími technologickými vymoženosťami a budú vybavené novým procesorom, modernejším displejom v pilotnej kabíne a väčšou pamäťou počítača, dodáva PAP.