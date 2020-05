Prvá zahraničná cesta ministra Ivana Korčoka viedla do Česka

Praha 26. mája (TASR) - Prvá zahraničná cesta ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka viedla v pondelok do Českej republiky. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



"Moja prvá zahraničná pracovná cesta nemohla viesť nikde inde ako do susednej Českej republiky, som rád, že sa nám s českým kolegom podarilo aj napriek sťaženej situácii symbolicky stretnúť na Morave," uviedol Korčok po návšteve zámku vo Valticiach, kde sa prvýkrát uskutočnilo rokovanie s českým rezortným partnerom Tomášom Petříčkom.



Obaja ministri potvrdili nadštandardné vzťahy medzi oboma krajinami. "Poďakoval som sa za ústretový postoj, ktorým Česká republika potvrdila blízkosť k Slovensku aj počas pandémie. Tá sa potvrdila napríklad aj tým, že českí partneri pomohli pri repatriácii 341 našich občanov v rámci 22 letov," povedal šéf slovenskej diplomacie.



Témou rozhovorov bol aj hraničný režim. "Zhodli sme sa na spoločnom záujme koordinovane uvoľňovať hraničný režim, čo v našich podmienkach závisí od rozhodnutia Ústredného krízového štábu a vlády SR, ktorá pozorne naslúcha odborníkom v oblastiach epidemiológie," uviedol slovenský minister. Českého partnera informoval o plánovanom rozhodnutí vlády SR umožniť našim občanom vycestovať do okolitých krajín s výnimkou Ukrajiny na 48 hodín, ak spĺňajú podmienky vstupu cieľovej krajiny.



"Českí partneri sú si vedomí, že naša krajina má najlepšie výsledky v boji s pandémiou, preto som ich požiadal o to, aby naši občania mohli cestovať do Česka aj bez testov. Aj z toho dôvodu, že riziko rozširovania epidémie je zo strany Slovenska najnižšie. Treba však uviesť, že partneri očakávajú rovnaké podmienky aj od nás," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.



Český minister už počas videokonferencie Slavkovského formátu, ktorý zahŕňa ČR, SR a Rakúsko, informoval o svojom pripravovanom rozhodnutí otvoriť hranice so susednými štátmi vrátane Slovenska k 15. júnu.



"Zopakoval som, že postoj Slovenska však bude záležať od vývoja epidemiologickej situácie v Českej republike, ale aj od vývoja v tých krajinách, s ktorými si naši susedia otvoria hranice," doplnil minister Korčok.



Témou rokovania boli aj kroky Európskej únie v súvislosti s pandémiou COVID-19 a ďalšie európske otázky.



Minister Korčok ocenil aktuálne české predsedníctvo vo V4, ktoré napriek pandémii aktívne pokračuje prostredníctvom videokonferencií v realizácii jednotlivých pôvodne plánovaných formátov. Vyjadril presvedčenie, že čoskoro sa podarí uskutočniť aj reálne stretnutie partnerov. Významný je aj Slavkovský formát, v rámci ktorého sa už od začiatku pandémie konajú videokonferencie s cieľom vzájomnej koordinácie a výmeny informácií.