Prvá zahraničná cesta nového šéfa diplomacie USA zahŕňa Panamu

Washington 23. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio absolvuje od budúceho týždňa svoju prvú zahraničnú cestu. Vydá sa do krajín Strednej Ameriky vrátane Panamy, ktorej prezident USA Donald Trump pohrozil, že sa zmocní Panamského prieplavu, informuje TASR.



Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová na brífingu vo Washingtone uviedla, že Rubio vycestuje nielen do Panamy, ale aj do Kostariky, Salvádoru, Guatemaly a Dominikánskej republiky.



Podľa zdroja agentúry Reuters by mal Rubio odcestovať 31. januára a všetky zastávky svojej cesty absolvovať počas prvého februárového týždňa. Plánovanie cesty však stále prebieha a itinerár sa môže zmeniť, dodal zdroj.



Trump obvinil Panamu, že porušila sľuby, ktoré dala pri konečnom prevode prieplavu - strategickej vodnej cesty - v roku 1999, a že jeho prevádzku prenechala Číne. Toto obvinenia však panamská vláda dôrazne odmietla.



"My sme ju Číne neodovzdali. Dali sme ju Paname a berieme si ju späť," vyhlásil Trump.



Panamský prezident José Raúl Mulino v pondelok v statuse na sociálnej sieti X kontroval, že Panamský prieplav "je a bude panamský".



Panama na Trumpove výroky upozornila aj Organizáciu Spojených národov v liste, s ktorým sa v utorok oboznámila i agentúra Reuters.



Panamský prieplav je 82 kilometrov dlhá vodná cesta, ktorá spája Tichý a Atlantický oceán cez Panamu a je rozhodujúca pre dovoz automobilov a iného tovaru kontajnerovými loďami z Ázie do USA a pre vývoz komodít z USA vrátane skvapalneného zemného plynu.



Prieplav z veľkej časti vybudovali Spojené štáty a desaťročia spravovali aj územie okolo neho. USA a Panama podpísali v roku 1977 dohody, ktoré pripravili pôdu pre návrat prieplavu pod plnú panamskú kontrolu. Washington ho Paname odovzdal v roku 1999 po období spoločnej správy.